Presidente da Uefa garante jogos sem público: 'Não correremos risco'

Próximo do retorno das competições europeias, Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, garantiu que as partidas não contarão com torcedores nos estádios. Em entrevista ao site oficial da entidade, o mandatário afirmou que não quer correr riscos.
- Você deve sempre estar otimista e, se algo assim acontecer, você deve ter um plano pronto. Atualmente, jogaremos partidas sem espectadores até novo aviso. Não correremos nenhum risco - disse.
A Liga dos Campeões terá retorno em agosto. Os clubes se enfrentarão em Lisboa, sem público. A partir das quartas de final, as partidas serão em jogo único.
- Tenho certeza de que será uma ótima sensação. Como todo mundo, eu me sentiria ainda melhor se os fãs estivessem lá. Mas sou uma pessoa otimista, e minha grande esperança é que os espectadores possam voltar aos nossos jogos o mais rápido possível.
Ceferin também disse que espera que os clubes cooperem nos jogos das seleções, que serão retomadas em setembro. Em outubro e novembro, terão três partidas em cada pausa.
- As principais partes interessadas tiveram que sacrificar alguma coisa. A Uefa sacrificou parte de sua temporada para permitir a conclusão das ligas domésticas em andamento até o final de julho, com a Uefa concluindo sua própria temporada de competições de clubes 2019/20 em agosto. As ligas concordaram com isso e a solidariedade dos clubes será igualmente importante para a janela da seleção em setembro - revelou.