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futebol

Presidente da Uefa garante jogos sem público: 'Não correremos risco'

Liga dos Campeões deverá ser disputada em Portugal e com estádios vazios...

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 16:04

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 16:04
Crédito: Andreas Solaro / AFP
Próximo do retorno das competições europeias, Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, garantiu que as partidas não contarão com torcedores nos estádios. Em entrevista ao site oficial da entidade, o mandatário afirmou que não quer correr riscos.
- Você deve sempre estar otimista e, se algo assim acontecer, você deve ter um plano pronto. Atualmente, jogaremos partidas sem espectadores até novo aviso. Não correremos nenhum risco - disse.
A Liga dos Campeões terá retorno em agosto. Os clubes se enfrentarão em Lisboa, sem público. A partir das quartas de final, as partidas serão em jogo único.
- Tenho certeza de que será uma ótima sensação. Como todo mundo, eu me sentiria ainda melhor se os fãs estivessem lá. Mas sou uma pessoa otimista, e minha grande esperança é que os espectadores possam voltar aos nossos jogos o mais rápido possível.
Ceferin também disse que espera que os clubes cooperem nos jogos das seleções, que serão retomadas em setembro. Em outubro e novembro, terão três partidas em cada pausa.
- As principais partes interessadas tiveram que sacrificar alguma coisa. A Uefa sacrificou parte de sua temporada para permitir a conclusão das ligas domésticas em andamento até o final de julho, com a Uefa concluindo sua própria temporada de competições de clubes 2019/20 em agosto. As ligas concordaram com isso e a solidariedade dos clubes será igualmente importante para a janela da seleção em setembro - revelou.

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