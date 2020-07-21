Presidente da Uefa garante jogos sem público: 'Não correremos risco'

Crédito: Andreas Solaro / AFP

Próximo do retorno das competições europeias, Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, garantiu que as partidas não contarão com torcedores nos estádios. Em entrevista ao site oficial da entidade, o mandatário afirmou que não quer correr riscos.

- Você deve sempre estar otimista e, se algo assim acontecer, você deve ter um plano pronto. Atualmente, jogaremos partidas sem espectadores até novo aviso. Não correremos nenhum risco - disse.

A Liga dos Campeões terá retorno em agosto. Os clubes se enfrentarão em Lisboa, sem público. A partir das quartas de final, as partidas serão em jogo único.

- Tenho certeza de que será uma ótima sensação. Como todo mundo, eu me sentiria ainda melhor se os fãs estivessem lá. Mas sou uma pessoa otimista, e minha grande esperança é que os espectadores possam voltar aos nossos jogos o mais rápido possível.

Ceferin também disse que espera que os clubes cooperem nos jogos das seleções, que serão retomadas em setembro. Em outubro e novembro, terão três partidas em cada pausa.