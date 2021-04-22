Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Presidente da Uefa faz críticas a Florentino Pérez

Mandatário do Real Madrid não gosta de Aleksander Ceferin e busca orquestrar para que tudo saia da maneira que quer, revelou o esloveno...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 10:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 10:45
Crédito: Andreas Solaro / AFP
Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, criticou a postura de Florentino Pérez, mandatário do Real Madrid e um dos principais entusiastas da criação da Superliga. Em entrevista ao canal "24UR", o esloveno confirmou que não possui boa relação com o espanhol.
- Pérez não gosta de mim porque não faço exatamente o que ele quer. Ele gostaria de um presidente que obedecesse o que ele dissesse, que o ouvisse e que fizesse o que ele pensasse. Eu faço o que acho bom para o futebol europeu e mundial. Ele é o presidente da Superliga. Presidente de nada.
Ceferin não deve punir Real Madrid, Chelsea e Manchester City, que estavam no projeto da Superliga Europeia e estão nas semifinais da Champions League. O nome forte da Uefa afirmou que há acordos com televisões que não devem ser quebrados e nenhuma sanção deve ser imposta nesta temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados