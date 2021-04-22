Presidente da Uefa faz críticas a Florentino Pérez

Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, criticou a postura de Florentino Pérez, mandatário do Real Madrid e um dos principais entusiastas da criação da Superliga. Em entrevista ao canal "24UR", o esloveno confirmou que não possui boa relação com o espanhol.
- Pérez não gosta de mim porque não faço exatamente o que ele quer. Ele gostaria de um presidente que obedecesse o que ele dissesse, que o ouvisse e que fizesse o que ele pensasse. Eu faço o que acho bom para o futebol europeu e mundial. Ele é o presidente da Superliga. Presidente de nada.
Ceferin não deve punir Real Madrid, Chelsea e Manchester City, que estavam no projeto da Superliga Europeia e estão nas semifinais da Champions League. O nome forte da Uefa afirmou que há acordos com televisões que não devem ser quebrados e nenhuma sanção deve ser imposta nesta temporada.