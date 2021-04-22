Presidente da Uefa faz críticas a Florentino Pérez

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Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, criticou a postura de Florentino Pérez, mandatário do Real Madrid e um dos principais entusiastas da criação da Superliga. Em entrevista ao canal "24UR", o esloveno confirmou que não possui boa relação com o espanhol.

- Pérez não gosta de mim porque não faço exatamente o que ele quer. Ele gostaria de um presidente que obedecesse o que ele dissesse, que o ouvisse e que fizesse o que ele pensasse. Eu faço o que acho bom para o futebol europeu e mundial. Ele é o presidente da Superliga. Presidente de nada.