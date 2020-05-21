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'Pós pandemia'

Presidente da Uefa confia no retorno do público aos estádios em setembro

Aleksander Ceferin afirmou que humanidade sobreviveu a muitas guerras e muitas epidemias e, sem dúvida, sobreviveremos ao novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 15:11

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 15:11

Estádios vazios
O estádios ficaram vazios por conta dos impactos da pandemia do coronavírus Crédito: Pixabay
O esloveno Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, confia que o público voltará aos estádios no outono europeu, a partir de setembro, após a pandemia do novo coronavírus.
"A humanidade sobreviveu a muitas guerras e muitas epidemias e, sem dúvida, sobreviveremos ao novo coronavírus. Eu espero que os fãs retornem aos estádios de futebol no outono", afirmou o dirigente em entrevista ao jornal esloveno Dnevnik.
Otimista, Ceferin acredita na recuperação financeira dos clubes e das federações europeias em um futuro próximo. "A Uefa sairá vitoriosa da crise. Teremos algumas perdas, mas nos recuperaremos em breve."
Até o momento, a única grande liga europeia a retomar os jogos foi a da Alemanha, mas sem público nos estádios. Itália, Espanha e Inglaterra ainda estão na fase de treinamentos, mas não possuem uma data definida para retornarem com os jogos.

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