Presidente da Uefa confia no retorno do público aos estádios em setembro

O estádios ficaram vazios por conta dos impactos da pandemia do coronavírus Crédito: Pixabay

O esloveno Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, confia que o público voltará aos estádios no outono europeu, a partir de setembro, após a pandemia do novo coronavírus.

"A humanidade sobreviveu a muitas guerras e muitas epidemias e, sem dúvida, sobreviveremos ao novo coronavírus. Eu espero que os fãs retornem aos estádios de futebol no outono", afirmou o dirigente em entrevista ao jornal esloveno Dnevnik.

Otimista, Ceferin acredita na recuperação financeira dos clubes e das federações europeias em um futuro próximo. "A Uefa sairá vitoriosa da crise. Teremos algumas perdas, mas nos recuperaremos em breve."