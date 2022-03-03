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futebol

Presidente da Uefa comenta sobre punição contra a Rússia

Aleksander Ceferin não sabe quando as competições na Ucrânia poderão ser retomadas e avisa que ainda precisa discutir situação dos russos para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 11:45

Publicado em 03 de Março de 2022 às 11:45

Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, comentou sobre as punições sofridas pela Rússia e pelos clubes russos por conta do conflito geopolítico na Ucrânia. Em conferência organizada pelo "Financial Times", o mandatário ainda não sabe como será o futuro das competições.- Atualmente é impossível saber quando eles (ucranianos) voltarão a competir. A decisão do nosso Comitê é de que todas as seleções russas estão fora das competições, assim como os clubes. Terei que discutir com os diretores dos torneios o que irá acontecer nos próximos sorteios.
> Veja a tabela da Champions League
A Rússia, que disputaria uma vaga na repescagem europeia para a Copa do Mundo do Qatar, está fora dos playoffs, onde enfrentaria a Polônia. No feminino, a seleção russa também não irá disputar a Eurocopa que acontece ao fim da atual temporada de futebol.
A Ucrânia, que está sob ataque do Kremlin, não tem perspectiva para retomar o esporte no país. No próximo dia 24 de março, a equipe dirigida por Oleksandr Petrakov tem um encontro marcado pela repescagem do Mundial contra a Escócia, mas a partida pode ser adiada.
Crédito: CeferinaindanãodecidiusobreofuturodosclubesrussosemtorneiosdaUefa(Foto:AndreasSolaro/AFP

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