Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Presidente da Uefa celebra recuo do Manchester City à Superliga: 'Satisfeito por recebê-los de volta'
futebol

Presidente da Uefa celebra recuo do Manchester City à Superliga: 'Satisfeito por recebê-los de volta'

Em nota, dirigente disse que clube acertou em ouvir a voz de seus torcedores e parabenizou a equipe inglesa pela coragem 'para admitir um erro'...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 18:55
Crédito: AFP
Após o Manchester City ser o primeiro clube a oficializar a desistência da Superliga Europeia, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, comemorou a atitude do clube. Em nota, o dirigente disse que a decisão do clube inglês foi acertada, principalmente por escutar seus torcedores.
+ Veja a tabela da Premier League- Estou muito satisfeito por receber o Manchester City de volta à família do futebol europeu. Eles mostraram grande inteligência ao escutar as muitas vozes, especialmente a de seus torcedores, que articularam os benefícios vitais do atual sistema para todo o futebol europeu - disse Ceferin.
+ Proibição pela Superliga pode tirar nomes da Seleção Brasileira; veja como a convocação poderia ficar
O presidente da entidade europeia ainda engradeceu o semifinalista da Champions, e disse que "é preciso coragem para admitir um erro".
- Como disse no Congresso da Uefa, é preciso coragem para admitir um erro, mas nunca duvidei que tivessem a capacidade e o bom senso para tomar essa decisão - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homens são condenados a 140 anos de prisão por assassinato brutal de família em Linhares
Imagem de destaque
A investigação da BBC que revela como Epstein manteve vítimas de abuso em apartamentos de Londres, depois que a polícia desistiu de investigá-lo
Imagem de destaque
Suspeito de assalto e roubo de R$ 630 mil em joalheria de Aracruz é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados