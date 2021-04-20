Presidente da Uefa celebra recuo do Manchester City à Superliga: 'Satisfeito por recebê-los de volta'

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Após o Manchester City ser o primeiro clube a oficializar a desistência da Superliga Europeia, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, comemorou a atitude do clube. Em nota, o dirigente disse que a decisão do clube inglês foi acertada, principalmente por escutar seus torcedores.

+ Veja a tabela da Premier League- Estou muito satisfeito por receber o Manchester City de volta à família do futebol europeu. Eles mostraram grande inteligência ao escutar as muitas vozes, especialmente a de seus torcedores, que articularam os benefícios vitais do atual sistema para todo o futebol europeu - disse Ceferin.

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O presidente da entidade europeia ainda engradeceu o semifinalista da Champions, e disse que "é preciso coragem para admitir um erro".