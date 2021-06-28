Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Presidente da Torcida Independente faz cobrança a jogadores do São Paulo em seu Instagram
futebol

Presidente da Torcida Independente faz cobrança a jogadores do São Paulo em seu Instagram

Baby se pronunciou sobre vídeo postado por Joao Rojas em seu Instagram onde ele aparece acompanhado de Martín Benítez cantando no ônibus após o empate com o Ceará...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 20:12

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 20:12

Crédito: Relato do presidente da Torcida Independente (Reprodução/ Instagram
O presidente da Torcida Independente, o Baby, postou em suas redes sociais uma cobrança aos atletas do elenco são-paulino. O motivo da declaração foi um vídeo visto pelo torcedor onde jogadores aparecem cantando no ônibus após o empate contra o Ceará, no último domingo (27), por 1 a 1, fora de casa.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O vídeo foi postado por Joao Rojas, atacante do clube e, junto com ele, o meia Martín Benítez aparece cantando e dançando. O relato incomodou os torcedores, pois o time vive um momento difícil no Brasileirão e a postura dos dois jogadores é, ao ver de alguns torcedores, não condizente com a fase ruim.
Em seu Instagram, Baby postou um vídeo da torcida do São Paulo com a seguinte legenda:
- Vamos falar a verdade , se não fosse a força do Torcedor São-Paulino nos últimos anos, estaríamos na série B muito antes que outros times que caíram. Estão me marcando em um vídeo de dois atletas do SPFC, @joaorojasoficial e @martinbenitez10ok (contas de Rojas e Benítez), felizes cantando dentro do ônibus no retorno a SP. Vamos lá. Eles recebem milhões para jogar, você paga reais para assistir. Você acha mesmo que estão preocupados com o futuro do nosso clube? Salários altíssimos nem sabem que vocês existem. Ídolo é você Torcedor. Parem de idolatrar esses m***** - publicou o presidente da Torcida Independente.O São Paulo encara o Corinthians nesta quarta-feira (30), fora de casa, na Neo Química Arena, às 21h30 peça oitava rodada do Brasileirão.
Ainda sem vencer no campeonato, o time está na zona de rebaixamento, com quatro pontos somados dos 21 disputados. Em sete jogos, a equipe acumula três derrotas e quatro empates.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados