Presidente da Torcida Independente faz cobrança a jogadores do São Paulo em seu Instagram

Crédito: Relato do presidente da Torcida Independente (Reprodução/ Instagram

O presidente da Torcida Independente, o Baby, postou em suas redes sociais uma cobrança aos atletas do elenco são-paulino. O motivo da declaração foi um vídeo visto pelo torcedor onde jogadores aparecem cantando no ônibus após o empate contra o Ceará, no último domingo (27), por 1 a 1, fora de casa.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O vídeo foi postado por Joao Rojas, atacante do clube e, junto com ele, o meia Martín Benítez aparece cantando e dançando. O relato incomodou os torcedores, pois o time vive um momento difícil no Brasileirão e a postura dos dois jogadores é, ao ver de alguns torcedores, não condizente com a fase ruim.

Em seu Instagram, Baby postou um vídeo da torcida do São Paulo com a seguinte legenda:

- Vamos falar a verdade , se não fosse a força do Torcedor São-Paulino nos últimos anos, estaríamos na série B muito antes que outros times que caíram. Estão me marcando em um vídeo de dois atletas do SPFC, @joaorojasoficial e @martinbenitez10ok (contas de Rojas e Benítez), felizes cantando dentro do ônibus no retorno a SP. Vamos lá. Eles recebem milhões para jogar, você paga reais para assistir. Você acha mesmo que estão preocupados com o futuro do nosso clube? Salários altíssimos nem sabem que vocês existem. Ídolo é você Torcedor. Parem de idolatrar esses m***** - publicou o presidente da Torcida Independente.O São Paulo encara o Corinthians nesta quarta-feira (30), fora de casa, na Neo Química Arena, às 21h30 peça oitava rodada do Brasileirão.