Presidente da Sampdoria pede público nos estádios: 'Ninguém morre de Covid-19'

Sempre polêmico, Massimo Ferrero trouxe mais uma discussão à tona. O presidente da Sampdoria, em entrevista à "Radio Capital", defendeu o retorno do público aos estádios e disse que "ninguém morre de Covid-19.

- É possível reabrir os estádios com 30% da capacidade. Ninguém morre de Covid-19. Respeitamos o vírus, mas não devemos exagerar. Temos meios para ultrapassar isto. Os cientistas dizem coisas diferentes na televisão. A incerteza acaba com a cabeça das pessoas. Os hospitais ficarão vazios, mas os hospícios ficarão cheios - disse.Os números globais de morte do coronavírus são de cerca de 1,087 milhão. A Itália teve 365 mil infectados e 36 mil óbitos.