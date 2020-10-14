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Presidente da Sampdoria pede público nos estádios: 'Ninguém morre de Covid-19'

Massimo Ferrero disse que a situação está controlada e que respeita o vírus...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 14:14

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 14:14

Crédito: Reprodução
Sempre polêmico, Massimo Ferrero trouxe mais uma discussão à tona. O presidente da Sampdoria, em entrevista à "Radio Capital", defendeu o retorno do público aos estádios e disse que "ninguém morre de Covid-19.
- É possível reabrir os estádios com 30% da capacidade. Ninguém morre de Covid-19. Respeitamos o vírus, mas não devemos exagerar. Temos meios para ultrapassar isto. Os cientistas dizem coisas diferentes na televisão. A incerteza acaba com a cabeça das pessoas. Os hospitais ficarão vazios, mas os hospícios ficarão cheios - disse.Os números globais de morte do coronavírus são de cerca de 1,087 milhão. A Itália teve 365 mil infectados e 36 mil óbitos.

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