Presidente da Portuguesa-RJ mostra confiança na Copa do Brasil: 'Podemos surpreender o Corinthians'

Um sonho possível. Esse é o mantra do presidente da Portuguesa-RJ Marcelo Barros após o empate em 1 a 1, contra o Corinthians, no duelo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, em Londrina. Em conversa com o LANCE!, o dirigente da Lusa abriu o jogo sobre o momento vivido pelo clube da Ilha do Governador, bairro da zona norte do Rio, além de projetar o próximo duelo entre as equipes, no dia 11 de maio.

O peso de enfrentar um dos clubes mais importantes do país vai além das quatro linhas. O confronto frente ao clube paulista também ajuda a colocar a Portuguesa em evidência em relação a sua marca, já que o jogo contou com exibição da Globo para diversas regiões do país. Uma grande oportunidade valorizada por Marcelo Barros.

- A Lusa tem mostrado que está em franco crescimento e tem se projetado no Estado. Um jogo como o de ontem e toda visibilidade que ele traz nos projeta também nacionalmente e mostra a força do trabalho que a Lusa vem desempenhando nesta década. Sabemos do potencial da marca Portuguesa e queremos crescer mais e mais. Esperamos que os resultados acompanhem também - destacou o presidente da Lusa.Antes do embate contra o Corinthians, a Portuguesa venceu o CRB-AL na 1ª fase. Na sequência, venceu o Sampaio Corrêa-MA, ambos os clubes da Série B. Um feito e tanto para uma equipe que atualmente figura na quarta divisão nacional. Para Marcelo Barros, o momento vivido é consequência de um longo trabalho.

- Isso só comprova e evidencia para todo Brasil que a Lusa não chegou na terceira fase da Copa do Brasil por acaso, embora nosso mascote seja a zebra (risos). O resultado que estamos conquistando é fruto de um trabalho sério, que começou há alguns anos, melhorando todas as nossas estruturas, até chegar neste momento.

A fase vivida pela Portuguesa e o resultado no jogo de ida criam expectativas para que o clube possa ir mais além na Copa do Brasil. No Estádio do Café, em Londrina, a Lusa chegou a sair na frente no placar, mas acabou sofrendo o empate. A atuação deixou Marcelo Barros confiante com relação a uma eventual surpresa para o jogo da volta.

- O clima está muito bom, principalmente porque fizemos uma boa partida. Estamos confiantes que podemos surpreender o Corinthians lá - afirmou o presidente da equipe insula.

O CRESCIMENTO DA LUSAA Portuguesa começou a atingir bons resultados em 2020, quando passou da fase preliminar para a fase de grupos do Campeonato Carioca. Tanto na Taça Rio, como na Taça Guanabara, a Lusa não conseguiu chegar às semifinais, mas deixou boas impressões após realizar atuações convincentes contra Flamengo, Fluminense e Botafogo. Além do Estadual, a Lusa quase avançou para o mata-mata da Série D.

Já em 2021, o clube carioca fez sua melhor campanha na história no Campeonato Carioca, tendo chegado às semifinais da competição após vencer o Fluminense por 3 a 0 e o Vasco por 1 a 0 nas duas primeiras rodadas, além de ter empatado em 2 a 2 com o Flamengo.

Nesta temporada, a Portuguesa não avançou às semis do Estadual, mas ficou em 6º, atrás apenas dos quatro grandes e do Nova Iguaçu. Agora, sonha com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil e também com o acesso à Série C, sendo este o principal objetivo do clube no ano, segundo o presidente da Lusa.

- Estamos montando um time com o foco em subir de divisão. Temos grandes chances e mantivemos praticamente a folha salarial do Carioca, fato que é difícil para uma série D. Vamos em busca de conquistar nossos objetivos nesta competição também, que sempre consideramos importante - finalizou Marcelo Barros.*Estagiário sob supervisão de Tadeu Rocha