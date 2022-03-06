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Presidente da Liga MX não descarta desfiliação do Querétaro após batalha campal entre torcedores no México

Duelo entre Querétaro e Atlas foi interrompido na segunda etapa após briga entre torcedores que deixou mais de 20 feridos e possíveis mortos...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 10:57

Publicado em 06 de Março de 2022 às 10:57

Mikel Arriola, presidente da Liga MX, não descartou uma possível desfiliação de Querétaro e Atlas do Campeonato Mexicano, disse ao programa "Futebol Picante". No último sábado, os torcedores de ambos os clubes provocaram uma briga generalizada no Estádio Corregidora que acarretou em mais de 20 pessoas feridas.- Sem dúvidas (pode chegar a uma desfiliação). Isso terá que atingir essas instâncias. Os clubes são responsáveis pela relação com os torcedores. E se esses torcedores vão além dos acordos que possuem com os clubes, já havendo antecedentes, isso agrava a responsabilidade dos envolvidos. Não somente está se analisando o status do próprio estádio. Deve-se revisar a relação que tem o clube com a Liga e o clube com seu grupo de torcedores.
No entanto, todo o processo que pode acarretar na desfiliação das duas equipes deve passar por uma Comissão Disciplinar que será responsável por analisar os fatos e dar uma sentença.
- Como todo processo, a Comissão Disciplinar deve abrir uma investigação. Ambas as partes são convocadas e se decidem as punições, tanto o status jurídicos do estádio como a situação dos torcedores com seus clubes. Existem os fatos. Daremos espaço para deliberar. Está claro para mim que haverá zero tolerância.
Após os conflitos campais, os outros jogos da 9ª rodada do Campeonato Mexicano foram adiados. A partida entre Querétaro e Atlas foi suspensa enquanto a equipe rubro-negra estava vencendo o confronto por 1 a 0 fora de casa.
Crédito: BrigaentretorcedoresdeQuerétaroeAtlaspodegerardesfiliaçãodeclubes(EDUARDOGOMEZ/AFP

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