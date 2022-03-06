Presidente da Liga MX não descarta desfiliação do Querétaro após batalha campal entre torcedores no México

Mikel Arriola, presidente da Liga MX, não descartou uma possível desfiliação de Querétaro e Atlas do Campeonato Mexicano, disse ao programa "Futebol Picante". No último sábado, os torcedores de ambos os clubes provocaram uma briga generalizada no Estádio Corregidora que acarretou em mais de 20 pessoas feridas.- Sem dúvidas (pode chegar a uma desfiliação). Isso terá que atingir essas instâncias. Os clubes são responsáveis pela relação com os torcedores. E se esses torcedores vão além dos acordos que possuem com os clubes, já havendo antecedentes, isso agrava a responsabilidade dos envolvidos. Não somente está se analisando o status do próprio estádio. Deve-se revisar a relação que tem o clube com a Liga e o clube com seu grupo de torcedores.