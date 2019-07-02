Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mau exemplo

Presidente da Liga Espanhola reprova Neymar: 'Não quero que volte'

Javier Tebas, mandatário de La Liga, comentou a possível volta do craque brasileiro ao futebol espanhol e não aprovou a transferência

Publicado em 

02 jul 2019 às 15:17

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 15:17

Neymar, atacante do PSG Crédito: Reprodução/Instagram
Os rumores dão conta de que Neymar pode realmente retornar ao futebol espanhol para novamente vestir a camisa do Barcelona. O craque brasileiro, que teve grande passagem no time catalão entre 2013 e 2017, foi alvo de declarações do presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas.
O mandatário não mediu as palavras ao falar do possível retorno do craque brasileiro, em entrevista à rádio 'Onda Cero', e destacou que o comportamento extracampo do brasileiro não é um bom exemplo para o Campeonato Espanhol.
> Barcelona pode incluir Rakitic em negociação por Neymar com o PSG
- Prefiro outros tipos de jogadores. Neymar é um grande jogador, mas, se não dá exemplo fora de campo, prefiro que não volte à La Liga - disse.
O presidente de La Liga, no entanto, não fechou as portas do Campeonato Espanhol para o brasileiro, mas fez um pedido para que o camisa 10 da Seleção Brasileira tenha uma melhora em seu comportamento.
> Polícia Civil pede prorrogação do prazo de investigação no caso Neymar
- Nós trabalhamos duro na imagem do campeonato, uma imagem com valores, e queremos preservá-la. Quanto mais grandes jogadores tivermos, melhor para a competição. Mas, no caso do Neymar, minha opinião é que esse comportamento fora de campo não é apropriado. Não é bom para a competição. Na minha opinião, pode voltar se conseguir se comportar melhor - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

neymar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados