Presidente da Liga Espanhola reprova Neymar: 'Não quero que volte'

Neymar, atacante do PSG Crédito: Reprodução/Instagram

Os rumores dão conta de que Neymar pode realmente retornar ao futebol espanhol para novamente vestir a camisa do Barcelona. O craque brasileiro, que teve grande passagem no time catalão entre 2013 e 2017, foi alvo de declarações do presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas.

O mandatário não mediu as palavras ao falar do possível retorno do craque brasileiro, em entrevista à rádio 'Onda Cero', e destacou que o comportamento extracampo do brasileiro não é um bom exemplo para o Campeonato Espanhol.

- Prefiro outros tipos de jogadores. Neymar é um grande jogador, mas, se não dá exemplo fora de campo, prefiro que não volte à La Liga - disse.

O presidente de La Liga, no entanto, não fechou as portas do Campeonato Espanhol para o brasileiro, mas fez um pedido para que o camisa 10 da Seleção Brasileira tenha uma melhora em seu comportamento.