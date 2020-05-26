Presidente da liga espanhola diz que vontade é recomeçar o campeonato no dia 11 de junho

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Após a liberação do governo federal para o retorno do Campeonato Espanhol, o presidente da La Liga (organizadora do torneio), Javier Tebas, concedeu entrevista ao programa "El Partidazo", da "Movistar", e afirmou que a ideia é que os jogos voltem a partir do dia 11 de junho.

- O presidente (da Espanha) falou sobre jogar a partir de 8 de junho, porque o governo efetua as mudanças nas fases da quarentena às segundas-feiras. Nesse domingo, por exemplo, o país estaria na Fase 2, que é quando poderemos realizar partidas em estádios por toda a Espanha. Agora precisamos ver em que dia da semana começamos a jogar. Precisamos vinculá-lo às fases de treinamento de cada clube. Mas sem apressar as coisas, vamos passo a passo. Temos que ser cautelosos, como temos feito até agora. O certo é que a competição retornará no fim de semana de 12 de junho ou até na quinta-feira, 11 de junho - disse Tebas.

O dirigente, entretanto, não cravou a data. Javier Tebas disse que ainda precisa se reunir com autoridades par determinar a volta da competição.