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Presidente da liga espanhola diz que vontade é recomeçar o campeonato no dia 11 de junho

Javier Tebas concedeu entrevista a programa espanhol e confirmou que desejo é recomeçar a competição ainda na primeira quinzena de junho...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 17:33

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 17:33

Crédito: AFP
Após a liberação do governo federal para o retorno do Campeonato Espanhol, o presidente da La Liga (organizadora do torneio), Javier Tebas, concedeu entrevista ao programa "El Partidazo", da "Movistar", e afirmou que a ideia é que os jogos voltem a partir do dia 11 de junho.
- O presidente (da Espanha) falou sobre jogar a partir de 8 de junho, porque o governo efetua as mudanças nas fases da quarentena às segundas-feiras. Nesse domingo, por exemplo, o país estaria na Fase 2, que é quando poderemos realizar partidas em estádios por toda a Espanha. Agora precisamos ver em que dia da semana começamos a jogar. Precisamos vinculá-lo às fases de treinamento de cada clube. Mas sem apressar as coisas, vamos passo a passo. Temos que ser cautelosos, como temos feito até agora. O certo é que a competição retornará no fim de semana de 12 de junho ou até na quinta-feira, 11 de junho - disse Tebas.
O dirigente, entretanto, não cravou a data. Javier Tebas disse que ainda precisa se reunir com autoridades par determinar a volta da competição.
- Ainda não está decidido; precisamos alinhar as fases, encontrar a federação espanhola de futebol e o CSD (Conselho Espanhol de Esportes) para finalizar tudo. Gostaríamos de jogar apenas um jogo naquele dia, e assim as equipes escolhidas jogarão exclusivamente como uma espécie de homenagem ao reinício e a tudo o que aconteceu. Mas isso vai depender de como o treinamento se desenvolve. Se não for no dia 11, será no 12, 13 ou até no dia 14 de junho. Mas espero que seja na quinta-feira mesmo.E MAIS:Varane conta sobre vontade de competir após dois meses sem futebolJuventus só aceita troca com Barcelona por ArthurEx-ídolo do Bayern, Lothar Matthaus diz sobre como tentar parar HaalandReinier vai ser incorporado aos treinos de Zidane, afirma jornalBayern de Munique apresenta proposta de renovação para Alaba E MAIS:

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