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Presidente da LaLiga dispara contra o Manchester City: 'Compete fora das normas econômicas da Uefa'

Javier Tebas revelou que não é o único a pensar dessa forma
e citou que Klopp e Mourinho concordam com ele...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 12:45

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 12:45

Crédito: AFP
O presidente da La Liga, Javier Tebas, voltou a atacar o Manchester City. Para o comandante, o clube inglês não respeita as normas econômicas da Uefa e descumpre regras.
- É o único clube de que se fala para contratar Messi. O City compete fora das normas econômicas da Uefa. Me preocupa que possa contratar um jogador descumprindo regras. E não sou o único a pensar desta forma. Klopp e Mourinho também já falaram sobre isso - disse ao "Sport".Tebas também falou sobre a pandemia e sobre a forma que o Manchester City consegue seu dinheiro.
- Dá a impressão que nem a pandemia afeta o Manchester City porque consegue financiamento de outras formas - disse ao "Sport".

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