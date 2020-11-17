Presidente da LaLiga dispara contra o Manchester City: 'Compete fora das normas econômicas da Uefa'

O presidente da La Liga, Javier Tebas, voltou a atacar o Manchester City. Para o comandante, o clube inglês não respeita as normas econômicas da Uefa e descumpre regras.

- É o único clube de que se fala para contratar Messi. O City compete fora das normas econômicas da Uefa. Me preocupa que possa contratar um jogador descumprindo regras. E não sou o único a pensar desta forma. Klopp e Mourinho também já falaram sobre isso - disse ao "Sport".Tebas também falou sobre a pandemia e sobre a forma que o Manchester City consegue seu dinheiro.