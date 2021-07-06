Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Presidente da La Liga responde provocação de Guardiola: 'Ganharia títulos sem o doping econômico?'
futebol

Presidente da La Liga responde provocação de Guardiola: 'Ganharia títulos sem o doping econômico?'

Em publicação nas suas redes sociais, Javier Tebas contesta títulos conquistados pelo treinador do Manchester City e diz que La Liga tem se aproximado da Premier League...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 16:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 16:26
Crédito: AFP
Provocado por Pep Guardiola, Javier Tebas, presidente da La Liga, respondeu às críticas feitas pelo treinador do Manchester City. Recentemente, o catalão disse que o dirigente "não sabe gerir o futebol espanhol", mas o líder da liga espanhola rebateu o técnico dizendo que "sem dinheiro ele não teria títulos".
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Você (Guardiola) teria conquistado tantos títulos sem o doping econômico? - disse Javier Tebas em suas redes socias.
As críticas de Guardiola ao dirigente espanhol foram em comparação à La Liga e Premier League. O Campeonato Inglês fatura mais que o Espanhol, mas Javier Tebas afirmou que reduziu esta distância financeira.
- Nos últimos anos, reduzimos a distância para a Premier League, apesar do fato de que La Liga vendeu seus direitos de televisão centralmente por apenas sete anos, contra 30 anos da Premier League. Além disso, o Reino Unido tem 20 milhões de habitantes a mais do que a Espanha. Crescemos a cada ano - disse.
+ Nasser Al-Khelaïfi completa 10 anos no comando do PSG! Veja sua fortuna, os maiores investimentos e possíveis chegadas
Javier Tebas seguiu respondendo Pep Guardiola, e disse que o ex-treinador do Barcelona deveria se preocupar única e exclusivamente com o Manchester City.
- Nossos clubes estão lucrando há sete anos. Você tem que se preocupar mais com o Grupo City, que acumulou 1 bilhão de euros em perdas nas últimas temporadas. Eles não são investidores, são destruidores de dinheiro que criam inflação. Você teria ganhado tantos títulos sem doping o econômico? - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
'O dilema de Malaca': por que outra passagem crítica para a navegação gera preocupação no comércio global

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados