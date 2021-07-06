Presidente da La Liga responde provocação de Guardiola: 'Ganharia títulos sem o doping econômico?'

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Provocado por Pep Guardiola, Javier Tebas, presidente da La Liga, respondeu às críticas feitas pelo treinador do Manchester City. Recentemente, o catalão disse que o dirigente "não sabe gerir o futebol espanhol", mas o líder da liga espanhola rebateu o técnico dizendo que "sem dinheiro ele não teria títulos".

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As críticas de Guardiola ao dirigente espanhol foram em comparação à La Liga e Premier League. O Campeonato Inglês fatura mais que o Espanhol, mas Javier Tebas afirmou que reduziu esta distância financeira.

- Nos últimos anos, reduzimos a distância para a Premier League, apesar do fato de que La Liga vendeu seus direitos de televisão centralmente por apenas sete anos, contra 30 anos da Premier League. Além disso, o Reino Unido tem 20 milhões de habitantes a mais do que a Espanha. Crescemos a cada ano - disse.

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Javier Tebas seguiu respondendo Pep Guardiola, e disse que o ex-treinador do Barcelona deveria se preocupar única e exclusivamente com o Manchester City.