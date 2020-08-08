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Presidente da Juventus rechaça rumores e diz que Cristiano Ronaldo continuará no clube: 'Segue um pilar'

Andrea Agnelli afirmou após eliminação da Juve na Champions que está 'convencido' da permanência do português. "France Football" afirmou que CR7 teria interesse no PSG...

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 10:59

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 10:59
Crédito: Miguel MEDINA / AFP
A eliminação da Juventus para o Lyon nas oitavas de final da Liga dos Campeões gerou uma enorme dor de cabeça para os dirigentes do clube, com rumores até mesmo de uma possível saída de Cristiano Ronaldo. Porém, se depender de Andrea Agnelli, atual presidente da Velha Senhora, CR7 vai permanecer na equipe na próxima temporada.
A imprensa europeia especulou que Ronaldo estaria insatisfeito com a falta de progresso apresentada pelo clube desde a sua chegada. Já a revista "France Football" sugeriu que o craque de 35 anos estava de olho em uma transferência para o PSG antes da pandemia de Covid-19.
Ainda que a Juve tenha sido eliminada da Liga dos Campeões, Agnelli acredita que os rumores são unicamente produto midiático e que o português segue sendo muito importante:
- Estou completamente convencido de que ele vai seguir no clube. Eu acho que essa notícia (sobre CR7 estar insatisfeito) veio de uma entrevista de meses atrás, que aconteceu de ter sido publicada antes de enfrentarmos um clube francês. É um velho truque da mídia. Posso te garantir que Ronaldo segue sendo um pilar da Juventus - disse.
Ainda após a eliminação, Agnelli havia afirmado que avaliaria a situação do clube nos próximos dias. Neste sábado (8), a direção decidiu pela demissão do técnico Maurizio Sarri.

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