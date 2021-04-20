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futebol

Presidente da Fifa se posiciona contra a Superliga Europeia

Infantino afirmou que é favorável a atual estrutura do futebol com suas entidades e ligas...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 08:40

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 08:40
Crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP
Gianni Infantino, presidente da Fifa, se posicionou contra a criação da Superliga Europeia durante o Congresso da Uefa realizado na Suíça. O italiano disse que é favorável a atual estrutura do futebol, com acessos e despromoções e que todos devem se unir neste momento de crise.- A Fifa está construída sobre os verdadeiros valores do futebol e está contra a Superliga. A Uefa e o futebol europeu têm todo o meu apoio. O esporte deve estar unido. Eles (os 12 fundadores) são responsáveis por seus atos. Entendo que a situação é complicada com a pandemia, mas devemos estar juntos para superar.
> Veja a tabela da Champions League
No último domingo, a criação do novo torneio foi anunciado, embora ainda não tenha uma data exata para começar. Na última segunda-feira, o novo modelo da Champions League para iniciar na temporada 2024/2025 também foi anunciado pela Uefa.

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