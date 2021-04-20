Presidente da Fifa se posiciona contra a Superliga Europeia

Gianni Infantino, presidente da Fifa, se posicionou contra a criação da Superliga Europeia durante o Congresso da Uefa realizado na Suíça. O italiano disse que é favorável a atual estrutura do futebol, com acessos e despromoções e que todos devem se unir neste momento de crise.- A Fifa está construída sobre os verdadeiros valores do futebol e está contra a Superliga. A Uefa e o futebol europeu têm todo o meu apoio. O esporte deve estar unido. Eles (os 12 fundadores) são responsáveis por seus atos. Entendo que a situação é complicada com a pandemia, mas devemos estar juntos para superar.