Presidente da Fifa, Gianni Infantino, testa positivo para a Covid-19

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira, segundo a própria entidade através de suas mídias oficiais. O italiano está com sintomas leves da doença, mas encontra-se isolado e deverá permanecer de quarentena por, no mínimo, 10 dias.
A Fifa também informou que “todas as pessoas que entraram em contato com o presidente nos últimos dias foram informadas na sequência (da confirmação do caso de Infantino) e solicita que todos tomem as medidas (de segurança sanitária) necessárias”.