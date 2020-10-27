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futebol

Presidente da Fifa, Gianni Infantino, testa positivo para a Covid-19

Entidade máxima do futebol comunicou todos sobre a confirmação do caso nesta terça...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 13:20

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 13:20
Crédito: Infantino testou positivo para Covid-19 (Divulgação/Fifa
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira, segundo a própria entidade através de suas mídias oficiais. O italiano está com sintomas leves da doença, mas encontra-se isolado e deverá permanecer de quarentena por, no mínimo, 10 dias.
A Fifa também informou que “todas as pessoas que entraram em contato com o presidente nos últimos dias foram informadas na sequência (da confirmação do caso de Infantino) e solicita que todos tomem as medidas (de segurança sanitária) necessárias”.

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