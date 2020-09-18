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futebol

Presidente da Fifa confirma que Mundial de Clubes não será realizado em 2020

Em congresso realizado pela entidade máxima do futebol, Gianni Infantino afirmou que há conversas com o Qatar para realizar o torneio no ano que vem...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 13:41

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 13:41
Crédito: Confirmação foi feita no 70º congresso anual da entidade (Divulgação/Fifa
Em congresso anual realizado virtualmente pela Fifa nesta sexta-feira (18), o presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou que o Mundial de Clubes de 2020 não será realizado neste ano. A ideia é manter o torneio no Catar e realizar no ano que vem, mas ainda não há uma data definida.- Algumas confederações não terminam seus torneios continentais neste ano, então não é possível manter o plano original. Estamos conversando com o Catar sobre fazer no início do próximo ano. Algumas situações são mais importantes que o futebol, como a saúde, temos que levar isso em consideração - disse.
A próxima edição do Mundial, que seria realizada em dezembro a princípio, é a última no formato atual, compreendendo os seis campeões continentais e o time campeão do país-sede.
A partir do próximo ano, o torneio vai ter 24 clubes - oito da Europa, seis da América do Sul e os outros dez divididos entre os outros quatro continentes. Contudo, ainda não há uma data definida para o início da competição, que será realizada na China.
O aumento do número de vagas é uma tentativa de Gianni Infantino para aumentar a democratização do futebol. Ao ser questionado se percebeu alguma mudança nos últimos meses sobre esse assunto, o presidente da Fifa disse que ainda não é possível afirmar:
- Não tenho como saber antes de um novo Mundial, seria uma resposta fácil. O que eu posso falar é que vamos continuar trabalhando para que mais times participem das competições internacionais - concluiu.

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