Presidente da Fifa confirma que Mundial de Clubes não será realizado em 2020

Crédito: Confirmação foi feita no 70º congresso anual da entidade (Divulgação/Fifa

Em congresso anual realizado virtualmente pela Fifa nesta sexta-feira (18), o presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou que o Mundial de Clubes de 2020 não será realizado neste ano. A ideia é manter o torneio no Catar e realizar no ano que vem, mas ainda não há uma data definida.- Algumas confederações não terminam seus torneios continentais neste ano, então não é possível manter o plano original. Estamos conversando com o Catar sobre fazer no início do próximo ano. Algumas situações são mais importantes que o futebol, como a saúde, temos que levar isso em consideração - disse.

A próxima edição do Mundial, que seria realizada em dezembro a princípio, é a última no formato atual, compreendendo os seis campeões continentais e o time campeão do país-sede.

A partir do próximo ano, o torneio vai ter 24 clubes - oito da Europa, seis da América do Sul e os outros dez divididos entre os outros quatro continentes. Contudo, ainda não há uma data definida para o início da competição, que será realizada na China.

O aumento do número de vagas é uma tentativa de Gianni Infantino para aumentar a democratização do futebol. Ao ser questionado se percebeu alguma mudança nos últimos meses sobre esse assunto, o presidente da Fifa disse que ainda não é possível afirmar: