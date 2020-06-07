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futebol

Presidente da Fifa apoia discussão sobre redução de teto salarial

Gianni Infantino revelou ser 'a favor de regulações financeiras mais claras e rígidas'...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2020 às 19:10

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 19:10

Crédito: AFP
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, revelou ser a favor de impor um teto salarial devido à crise causada pela pandemia do coronavírus. Em vídeo publicado pela entidade, o suíço revelou que essa ideia se encaixa em uma série de "propostas interessantes".
- De tetos salariais a limites de taxas de transferência, ou outros mecanismos de taxação, à possível obrigação a entidades administrativas, organizadores de competições e clubes de construir reservas ou contribuir a fundos de reservas que possam ser usados em momentos de necessidade como agora - disse, em comunicado por vídeo.
- Eu pessoalmente advogo a favor de regulações financeiras mais claras e rígidas, impondo princípios de total transparência e boa administração, e não restringi-los apenas ao sistema de transferências, mas estendê-los a todo o ecossistema do futebol - acrescentou.
Aleksander Ceferin, correspondente na Uefa, defende a ideia desde 2017 e a retomou durante a pandemia. Ele citou a possibilidade de uma "taxa de luxo", uma espécie de punição financeira aos clubes que excedessem o limite de teto salarial imposto.
Nesta semana, a Fifa pediu “bom senso” às entidades diante as manifestações de jogadores da Bundesliga em apoio a George Floyd, homem negro morto por um policial branco nos EUA.E MAIS:Al-Duhail deve fazer proposta astronômica por David SilvaWest Ham busca a contratação de Batshuayi, do ChelseaGoleiro brasileiro alcança marca de 15 jogos sem sofrer gols na BulgáriaLuka Jovic faz churrasco com amigos e causa polêmica na EspanhaInter de Milão descarta Arturo Vidal por conta de sua idadeJunior Firpo aceita negociar com a Inter em transferência por Lautaro E MAIS:

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