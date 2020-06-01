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Presidente da Federação Italiana manifesta desejo de ver torcedores no estádio antes do final da temporada

Campeonato nacional retornará no dia 20 de junho com portões fechados...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 18:43

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 18:43

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP
O presidente da Federação Italiana de Futebol manifestou o desejo de ver torcedores nos estádios antes do final da temporada atual, que retorna em 20 de junho. Gabriele Gravina, presidente da instituição, revelou à "Rádio 24" que apesar da sua vontade, ainda é "prematuro" abordar essa questão.
- Adeptos no estádio? É prematuro falar sobre isso. Mas, espero que isso aconteça até final do campeonato, espero de todo o coração. Acompanho a evolução da situação em cinemas, teatros e eventos culturais. Parece impensável que num estádio de 60.000 ou 80.000 lugares, não haja espaço para uma percentagem mínima de espectadores que possam assistir à partida, com todas as precauções necessárias. Seria, também, uma maneira de recompensar os adeptos, após um período particularmente difícil - disse.
A Serie A confirmou que a competição será retomada em 20 de junho. No final de semana, quatro partidas atrasadas serão jogadas: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter de Milão-Sampdoria e Torino-Parma.
O Campeonato Italiano é liderado pela Juventus, com 63 pontos, um a mais do que a vice-líder Lazio.E MAIS:Allyson comemora boa fase e foca em título da Copa de IsraelJornal diz que Manchester United lidera a corrida pelas contratações de Jadon Sancho e Kai HavertzLuiz Henrique, do Moreirense, relata ansiedade para o retorno do Campeonato PortuguêsA pedido de Guardiola, Manchester City vai atrás do zagueiro BonucciFelipe Neto exclui comentários sobre luta antirracista, mas cobra Neymar por posicionamento do craqueFlamengo, Corinthians, Cruzeiro ... Confira o ranking dos clubes brasileiros no Tik TokAlém de Robben: Veja outros medalhões do futebol europeu que poderiam reforçar times brasileiros E MAIS:

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