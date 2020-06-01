Presidente da Federação Italiana manifesta desejo de ver torcedores no estádio antes do final da temporada

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O presidente da Federação Italiana de Futebol manifestou o desejo de ver torcedores nos estádios antes do final da temporada atual, que retorna em 20 de junho. Gabriele Gravina, presidente da instituição, revelou à "Rádio 24" que apesar da sua vontade, ainda é "prematuro" abordar essa questão.

- Adeptos no estádio? É prematuro falar sobre isso. Mas, espero que isso aconteça até final do campeonato, espero de todo o coração. Acompanho a evolução da situação em cinemas, teatros e eventos culturais. Parece impensável que num estádio de 60.000 ou 80.000 lugares, não haja espaço para uma percentagem mínima de espectadores que possam assistir à partida, com todas as precauções necessárias. Seria, também, uma maneira de recompensar os adeptos, após um período particularmente difícil - disse.

A Serie A confirmou que a competição será retomada em 20 de junho. No final de semana, quatro partidas atrasadas serão jogadas: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter de Milão-Sampdoria e Torino-Parma.