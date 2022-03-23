Presidente da Federação Francesa pede por permanência de Mbappé no Paris Saint-Germain

O presidente da Federação Francesa, Noel Le Graet, pediu publicamente para que Mbappé permaneça no Paris Saint-Germain. Em entrevista ao "Ouest France", o mandatário afirmou que o camisa sete tem mais chances de vencer a Bola de Ouro jogando em seu atual clube.- Quero que Kylian fique em Paris. Para o futebol francês é melhor ter um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor, em sua liga. Tem mais chances de vencer a Bola de Ouro com o PSG do que saindo. Se a progressão de Mbappé seria melhor no Real Madrid? A liga espanhola é superior a nossa? Não estou convencido disso.