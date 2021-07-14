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Presidente da Federação Espanhola pensa em mudar formato da La Liga

Luis Rubiales quer convesar com Javier Tebas, mndatário da La Liga, e propor mudanças no número de jogos e cogita levar partida do Campeonato Espanhol para Miami...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 08:53

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 08:53
Crédito: Rubiales acredita que Campeonato Espanhol precisa se modernizar (Divulgação / RFEF
Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola, afirmou que irá buscar se sentar e conversar com Javier Tebas, mandatário da La Liga, sobre um novo formato para o Campeonato Espanhol. Em entrevista à "Europa Press", o dirigente cogita levar algumas partidas até para Miami.- Nos próximos dias vou convidar Tebas para sentarmos e tentar mudar o atual formato da La Liga. É necessário reduzir os dias que ocupam no calendário. Devemos propor menos dias, mas mais espetáculo. A La Liga tem estado imóvel. Vamos propor sedes neutras. Podemos estudar jogos em Miami. Devemos mudar, pois os jovens estão com inquietudes diferentes das que havia há 30 anos.
> Veja a tabela da La Liga
Apesar de ser favorável a uma mudança, Rubiales afirmou que nenhum desejo deve sobrepor outro e que o rompimento com o modelo de futebol atual deve ser unânime. Além disso, os contratos atuais sobre direitos de televisão estão previstos com 20 clubes na primeira divisão.
As mudanças nos formatos dos campeonatos domésticos não é discutido apenas na Espanha. Na Premier League também já se falou sobre a redução do número de clubes na elite do futebol inglês. Alemanha e Portugal já contam com apenas 17 equipes em suas divisões principais.

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