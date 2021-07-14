Presidente da Federação Espanhola pensa em mudar formato da La Liga

Crédito: Rubiales acredita que Campeonato Espanhol precisa se modernizar (Divulgação / RFEF

Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola, afirmou que irá buscar se sentar e conversar com Javier Tebas, mandatário da La Liga, sobre um novo formato para o Campeonato Espanhol. Em entrevista à "Europa Press", o dirigente cogita levar algumas partidas até para Miami.- Nos próximos dias vou convidar Tebas para sentarmos e tentar mudar o atual formato da La Liga. É necessário reduzir os dias que ocupam no calendário. Devemos propor menos dias, mas mais espetáculo. A La Liga tem estado imóvel. Vamos propor sedes neutras. Podemos estudar jogos em Miami. Devemos mudar, pois os jovens estão com inquietudes diferentes das que havia há 30 anos.

> Veja a tabela da La Liga

Apesar de ser favorável a uma mudança, Rubiales afirmou que nenhum desejo deve sobrepor outro e que o rompimento com o modelo de futebol atual deve ser unânime. Além disso, os contratos atuais sobre direitos de televisão estão previstos com 20 clubes na primeira divisão.