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futebol

Presidente da Conmebol promete premiação para seleção sul-americana, caso seja campeã

Alejandro Domínguez afirma que premiará com US$ 10 milhões país sul-americano que vencer Copa do Mundo no Qatar...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 19:40
Nesta sexta-feira o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, foi reeleito para mais um mandato. O dirigente paraguaio era o único candidato na eleição realizada em Doha, no Catar. No discurso de agradecimento, ele prometeu uma premiação extra de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 50 milhões na cotação atual) para seleção sul-americana que for campeã da Copa do Mundo no Qatar.> Simule o caminho do Brasil para o Hexa
Além do Brasil, as nações da América do Sul que estão no Mundial são: Argentina, Equador e Uruguai. O Peru vai disputar a repescagem contra o vencedor do jogo entre Austrália e Emirados Árabes Unidos.
O mandatário também afirmou que uma das intenções do novo ciclo é fortificar o futebol feminino e aproximar o relacionamento com a Uefa. Na próxima segunda, as duas entidades abrirão um escritório conjunto em Londres.
Crédito: Seleçãosul-americanaqueganharaCopadoMundonoQatar,receberá'bicho'deUS$10milhões(EFE/NathaliaAguilar

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