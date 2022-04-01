Presidente da Conmebol promete premiação para seleção sul-americana, caso seja campeã

Nesta sexta-feira o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, foi reeleito para mais um mandato. O dirigente paraguaio era o único candidato na eleição realizada em Doha, no Catar. No discurso de agradecimento, ele prometeu uma premiação extra de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 50 milhões na cotação atual) para seleção sul-americana que for campeã da Copa do Mundo no Qatar.> Simule o caminho do Brasil para o Hexa

Além do Brasil, as nações da América do Sul que estão no Mundial são: Argentina, Equador e Uruguai. O Peru vai disputar a repescagem contra o vencedor do jogo entre Austrália e Emirados Árabes Unidos.

O mandatário também afirmou que uma das intenções do novo ciclo é fortificar o futebol feminino e aproximar o relacionamento com a Uefa. Na próxima segunda, as duas entidades abrirão um escritório conjunto em Londres.