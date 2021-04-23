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Presidente da Conmebol confirma Copa América na Argentina

Na manhã desta sexta-feira, jornalista colombiano afirmou que governo argentino estaria preocupado por conta do número de casos de Covid-19 no país...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 12:37

LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2021 às 12:37
Crédito: Divulgação
O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmou que a Argentina segue sendo uma das sedes para a disputa da Copa América. Em entrevista à rádio "Caracol", o mandatário tranquilizou o público apesar das recentes declarações de Alberto Fernandéz mostrando preocupação com o crescente número de casos de Covid-19 no país.- O presidente Fernández foi tirado de contexto. Estando em seu cargo, qualquer pessoa diria o mesmo, pois o mais importante é a saúde do povo. Em nenhum momento se entendeu que havia o risco da participação da Argentina como sede da Copa América. Não houve nenhuma comunicação oficial entre a gente sobre a preocupação por conta da organização do torneio.
Domínguez também ressaltou que a entidade está trabalhando com protocolos bem definidos com o intuito de evitar riscos de contaminação dos atletas durante a competição. A Conmebol também trabalha com um plano de vacinação que deve ser iniciado a partir da próxima semana para membros dos clubes que disputam seus campeonatos oficiais.

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