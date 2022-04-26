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Presidente da CBF quer vender duas aeronaves da entidade

Avião e helicóptero que pertencem a confederação possuem alto custo de manutenção e Ednaldo Rodrigues espera gerar receita com a venda
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Publicado em 26 de Abril de 2022 às 15:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 15:31
O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, deseja vender um avião e um helicóptero que pertencem à entidade. A ideia é gerar receita com a venda dos equipamentos, que possuem um custo de R$ 13 milhões por ano para manutenção. A informação é do site 'Ge'.> Novas camisas de Cruzeiro e Flamengo viram piada nas redes sociais; confira
Para isso, o presidente vai convocar no mês de maio uma assembleia geral para tratar da venda. Isto porque as aeronaves são do patrimônio da CBF e, assim, precisam de aprovação para serem negociadas. Ednaldo Rodrigues espera vender os equipamentos por R$ 50 milhões.
- Esse valor tem que ser revertido para estrutura, campos, centros de treinamento, iluminação, melhora nos gramados. A CBF não precisa de aviões - revelou o presidente da entidade.
Vale lembrar que Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, havia feito negócios com as aeronaves da entidade. No ano passado, quando estava sob acusação de assédio moral e sexual de uma funcionária, Caboclo vendeu um avião por R$ 32 milhões e comprou um novo por R$ 72 milhões, usando R$ 40 milhões do caixa da confederação. Quando Caboclo foi afastado do cargo, as negociações foram canceladas.
Crédito: EdnaldoRodrigues,presidentedaCBF(Foto:ThaisMagalhães/CBF

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