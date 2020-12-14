Presidente da Atalanta elogia Real Madrid: 'É a história do futebol'

Crédito: Atalanta conseguiu se classificar em grupo com Liverpool e Ajax na Champions (Laurence Griffiths / POOL / AFP

O presidente da Atalanta, Antonio Percassi, conversou com a imprensa italiana após o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões e a definição do Real Madrid como adversário da equipe nerazzurri. O mandatário afirmou ter muito orgulho da campanha do time até o momento e revelou ser um privilégio enfrentar os merengues.

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- O Real Madrid é uma equipe fantástica, é a história do futebol. Será uma grande experiência para nós e estamos muito satisfeitos por poder jogar mais uma partida de classe mundial. É um grande orgulho ir mais uma vez às oitavas de final. Queremos causar uma boa impressão, isso é o principal quando você encontra esses esquadrões.