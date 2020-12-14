Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Presidente da Atalanta elogia Real Madrid: 'É a história do futebol'

Antonio Percassi está empolgado por encarar o clube merengue nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Mandatário aguarda um duelo difícil, mas quer time fazendo bom papel...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 11:54

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 11:54

Crédito: Atalanta conseguiu se classificar em grupo com Liverpool e Ajax na Champions (Laurence Griffiths / POOL / AFP
O presidente da Atalanta, Antonio Percassi, conversou com a imprensa italiana após o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões e a definição do Real Madrid como adversário da equipe nerazzurri. O mandatário afirmou ter muito orgulho da campanha do time até o momento e revelou ser um privilégio enfrentar os merengues.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
- O Real Madrid é uma equipe fantástica, é a história do futebol. Será uma grande experiência para nós e estamos muito satisfeitos por poder jogar mais uma partida de classe mundial. É um grande orgulho ir mais uma vez às oitavas de final. Queremos causar uma boa impressão, isso é o principal quando você encontra esses esquadrões.
Na última temporada, a Atalanta chegou até a fase de quartas de final da Champions League quando foi eliminada para o Paris Saint-Germain por 2 a 1 em jogo único. Já o Real Madrid caiu nas oitavas de final para o Manchester City e espera encontrar mais regularidade. O duelo de ida será realizado em fevereiro, enquanto a volta em março.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados