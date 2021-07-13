Presidente da Argentina fala em 'alegria imensa' por título da Copa América e responde Bolsonaro após previsão de placar

Crédito: JUAN MABROMATA / AFP

O título da Argentina na Copa América, sobre o Brasil, segue rendendo. Após a conquista, que encerrou um jejum de 28 anos da Albiceleste sem nenhum troféu, o presidente argentino, Alberto Fernández, comemorou. Segundo o político, os atletas "deram uma enorme alegria ao povo".

O presidente da Argentina também falou a respeito das declarações do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), que a "Seleção Brasileira venceria por 5 a 0" em encontro da cúpula do Mercosul na última semana. Segundo Fernández, ele não ligou para o brasileiro, mas elogiou o governante pela organização da competição.

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