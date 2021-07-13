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Presidente da Argentina fala em 'alegria imensa' por título da Copa América e responde Bolsonaro após previsão de placar

Governante argentino elogia os jogadores, diz que recusou convite para participar de comemoração, e não entra em conflito com Bolsonaro. Brasileiro disse que jogo seria 5 a 0...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 16:09

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 16:09
Crédito: JUAN MABROMATA / AFP
O título da Argentina na Copa América, sobre o Brasil, segue rendendo. Após a conquista, que encerrou um jejum de 28 anos da Albiceleste sem nenhum troféu, o presidente argentino, Alberto Fernández, comemorou. Segundo o político, os atletas "deram uma enorme alegria ao povo".
O presidente da Argentina também falou a respeito das declarações do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), que a "Seleção Brasileira venceria por 5 a 0" em encontro da cúpula do Mercosul na última semana. Segundo Fernández, ele não ligou para o brasileiro, mas elogiou o governante pela organização da competição.
+ Termômetro da Seleção: veja quem decepcionou e quem ganhou pontos durante a Copa América
- Não liguei para Bolsonaro. Nós temos modos distintos e maneiras distintas, mas temos que reconhecer que ele organizou bem a Copa América. Eles têm uma grande equipe - disse o argentino.

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