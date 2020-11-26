Presidente da Argentina, Alberto Fernández chega para o velório de Maradona na Casa Rosada

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, chegou de helicóptero à Casa Rosada, no fim da manhã desta quinta-feira, para o velório de Diego Maradona. Antes de entrar na sede da presidência da república, ele interagiu rapidamente com o público presente para se despedir do ídolo argentino.

+ Confira o chaveamento do LibertadoresNa quarta-feira, dia da morte de Maradona, Alberto Fernández já havia prestado suas condolências para a família do ex-jogador e decretado luto oficial de três dias no país: "Diego era a Argentina para o mundo. Ele nos deu alegria e nunca seremos capaz de retribuí-lo por toda essa alegria". A expectativa das autoridades de Buenos Aires é que cerca de 1 milhão de pessoas passem pela Casa Rosada até às 16h (de Brasília) para se despedir do maior ídolo da história do futebol argentino.