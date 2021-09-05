Presidente da AFA diz que aguarda decisão da Fifa e se diz frustrado por suspensão de Brasil e Argentina

Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

O presidente da Associação de Futebol Argentina (AFA) se manifestou sobre a suspensão do confronto entre Brasil e os albicelestes neste domingo (5), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Por meio das suas redes sociais, o dirigente se disse frustrado com o fato do duelo ser interrompido pela entrada de agentes da Anvisa e da Polícia Federal. - Como presidente da AFA, lamento muito a suspensão do que devia ser uma festa para o futebol sul-americano. Sempre nos guiamos pela legislação sanitária vigente na Conmebol. Estamos à espera da resolução do Tribunal de Disciplina da Fifa - disse.

A paralisação aconteceu porque o goleiro Emiliano Martinez, o meia Giovani Lo Celso e o zagueiro Cristian Romero (além de Buendía, que não foi relacionado) não poderiam circular no Brasil antes de um período de 14 dias desde a saída do país de origem.

O protocolo de Covid-19 teve aval de todos países que participam das competições da Conmebol, caso da Libertadores, Copa Sul-Americana e Eliminatórias da Copa do Mundo.

Foi a considerado que os atletas feriam a portaria nº 655, de 23 de junho de 2021. Entre as regras para a entrada de estrangeiros no Brasil durante a pandemia de Covid-19, há o destaque para: