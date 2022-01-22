Presidente confirma que São Paulo encerrou ciclo de contratações, mas afirma: 'Oportunidades continuam'

O presidente do São Paulo, Julio Casares, afirmou que não pretende mais contratar reforços neste início de temporada. Durante a apresentação do quinto nome do Tricolor, Patrick, o mandatário lembrou, também, que o jogador já era um sonho do clube paulista e elogiou o novo camisa 88.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Vamos apresentar o último reforço deste ciclo, que é o Patrick, um jogador versátil, com experiência, com uma técnica aguçada, e que já era um sonho do São Paulo. O São Paulo faz nosso planejamento com a nossa área de futebol com muita eficiência e o Patrick era um nome que há algum tempo nós apontávamos para somar a esse elenco de qualidade - afirmou Casares.

Casares reforçou que montou uma equipe competitiva e, apesar de não pretender buscar mais jogadores no mercado no momento, as "oportunidades continuam".

- O elenco que tem os garotos que subiram da base, os remanescentes com muita qualidade para que a gente pudesse ter em 2022 um time extremamente competitivo. O ciclo de contratações se encerra com esse quinto reforço apresentado, mas é importante salientar que as oportunidades de mercado continuam, e podemos de repente, numa posição ou outra, conforme oportunidade, reforçar ainda mais o elenco - completou.