Presidente afirma que Pepe renovará com o Porto quando chegar aos 40 anos

Com contrato até 2023, Pepe renovará com o Porto quando chegar aos 40 anos. Segundo o presidente dos Dragões, Jorge Nuno Pinto da Costa, o zagueiro continuará na equipe portuguesa.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
- Daqui a dois anos, sem dúvida, iremos renovar seu contrato como tem vindo a mostrar - disse ao "Porto Canal"Pepe voltou ao Porto em janeiro de 2019. Após dois anos, se tornou referência do clube português. Aos 38 anos, o português se consolidou como um dos melhores jogadores do elenco e foi um dos protagonistas da última partida da Liga dos Campeões, em que o Porto eliminou a Juventus e avançou às quartas de final.