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Presente nas últimas dez edições da Série B, Mazola Júnior afirma: 'Será a mais disputada de todas'

No total, cinco clubes que disputam a competição deste ano já levantaram o caneco da primeira divisão. São eles: Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Guarani e Vasco...
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Publicado em 

27 mai 2021 às 18:14

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 18:14

Crédito: Arquivo Pessoal
O Campeonato Brasileiro da Série B tem muitas particularidades. Entretanto, o que chama a atenção na edição de 2021, que começa nesta sexta-feira, é que ela contará com a maior quantidade de clubes que já foram campeões do Brasileirão Série A. No total, cinco clubes que disputam a competição deste ano já levantaram o caneco da primeira divisão. São eles: Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Guarani e Vasco.
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O técnico Mazola Júnior, que esteve presente nos últimos dez anos em todas as edições da Série B, com destaque para o acesso com Sport, em 2011, avaliou o campeonato desta temporada.- Sem sombra de dúvidas será a Série B mais disputada de todas. Teremos grandes times que se enfrentarão, mais do que isso, o nível de estudo e de competitividade vem crescendo ano a ano e clubes como Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Coritiba saem na frente, mas as demais equipes sempre surpreendem - afirmou o treinador.
> Veja a tabela da Série B do Brasileirão
Conhecedor da divisão, o treinador comandou o Remo e o Vitória na temporada passada. Desde 2011, Mazola Júnior participou de todas as edições da Série B. No total, foram 160 jogos e um aproveitamento de 48%. Além disso, ele esteve a frente do CRB na campanha de 2016 - até hoje é a melhor participação do Galo da Pajuçara em toda história na divisão.
- É um número bastante expressivo. Acredito que posso afirmar que conheço um pouco desta divisão. É uma competição muito peculiar, tem suas características e saber trabalhar dentro do que a competição pede, pode facilitar o trabalho - explicou.

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