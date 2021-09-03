Preparador físico relembra longo período sem atuar de Diego Costa e diz que ele ainda tem muito a evoluir

A pausa nos jogos do Atlético-MG tem sido benéfica para a recuperação de jogadores importantes, como Keno e Jair, e ainda colocar em boas condições físicas o atacante Diego Costa, que mesmo já tendo feito sua estreia contra o Red Bull Bragantino, marcando o gol alvinegro no empate por 1 a 1, ainda está longe do seu ideal físico. Quem deu o panorama do trio foi o preparador físico do Galo Cristiano Nunes, que explicou a situação dos atletas. Ele falou que Diego ainda precisa evoluir muito para chegar no seu auge. Já Keno, que se recuperou de uma lesão, também carece de um reforço na preparação. O volante Jair, que teve novo problema muscular, já começou a transição para o campo e pode estar liberado, assim como Keno, pronto para o duelo contra o Fortaleza, no dia 12 de setembro. Confira as situações das importantes peças do Galo na fala de Cristiano Nunes, nos vídeos da matéria. Diego ainda não está 100% em forma apesar de já ter estreado pelo Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)