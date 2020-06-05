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futebol

Preparador físico fala sobre o trabalho com elenco do Ceará

Waldir Nogueira explicou a fase de readaptação que os jogadores estão passando nesta semana...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 19:57

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 19:57

Crédito: Felipe Santos/Ceará
Após mais de dois meses parado, o elenco do Ceará voltou aos trabalhos nesta semana e tenta recuperar o tempo perdido por conta da pandemia do coronavírus, que interrompeu o calendário nacional.E MAIS:Bayer Leverkusen rejeita proposta do Real Madrid por Kai HavertzJardel Capistrano fala da situação do coronavírus na TailândiaCOLUNA DE VÍDEO: 'Fred é uma das melhores contratações da temporada'Nesta sexta-feira, o preparador físico do Vozão, Waldir Nogueira, conversou com a assessoria do clube e falou sobre o trabalho realizado com os jogadores.
‘É uma fase diferente, porque os jogadores estavam parados há dois meses e meio. E estamos usando esse período para fazer uma readaptação física e técnica, para, depois, introduzir cargas mais fortes’, explicou.
‘A gente já sabe da qualidade dos profissionais da casa. Chegamos para fazer um consenso sobre tudo e fazer um grande trabalho aqui no Ceará’, assegurou Jorginho.
Calendário
Sem entrar em campo desde o dia 15 de março, o Vozão terá pela frente o estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão quando o futebol for retomado. E MAIS:

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