Preparador físico fala sobre o trabalho com elenco do Ceará

Crédito: Felipe Santos/Ceará

Após mais de dois meses parado, o elenco do Ceará voltou aos trabalhos nesta semana e tenta recuperar o tempo perdido por conta da pandemia do coronavírus, que interrompeu o calendário nacional.E MAIS:Bayer Leverkusen rejeita proposta do Real Madrid por Kai HavertzJardel Capistrano fala da situação do coronavírus na TailândiaCOLUNA DE VÍDEO: 'Fred é uma das melhores contratações da temporada'Nesta sexta-feira, o preparador físico do Vozão, Waldir Nogueira, conversou com a assessoria do clube e falou sobre o trabalho realizado com os jogadores.

‘É uma fase diferente, porque os jogadores estavam parados há dois meses e meio. E estamos usando esse período para fazer uma readaptação física e técnica, para, depois, introduzir cargas mais fortes’, explicou.

‘A gente já sabe da qualidade dos profissionais da casa. Chegamos para fazer um consenso sobre tudo e fazer um grande trabalho aqui no Ceará’, assegurou Jorginho.

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