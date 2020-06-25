Preparador físico do Avaí explica a condição do elenco na retomada dos treinos

Crédito: André Palma/Avaí

Na manhã desta quinta-feira, o Avaí retornou aos trabalhos na cidade de Palhoça e deu continuidade a sua preparação para jogar o mata-mata do Campeonato Catarinense, onde o rival será a Chapecoense.E MAIS:Denilson diz que Messi já superou MaradonaJovem zagueiro Carlos sofre lesão e vira baixa no VitóriaWanderson projeta permanência no futebol dos Emirados ÁrabesPor conta do favoritismo conquistado na fase de classificação, quando terminou com a melhor campanha, o Leão terá que correr dobrado dentro de campo e conta com o preparador físico Jaelson Ortiz, que está satisfeito com o desempenho dos atletas.

‘Desde a pausa nós viemos trabalhando com os atletas. Hoje temos uma grande parte praticamente 100% fisicamente, outro grupo ainda falta um pouco chegar, como é o caso dos atletas que vieram da base e mais alguns que saíram do departamento médico depois’, disse Jaelson.