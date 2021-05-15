Preparador da Seleção fala sobre lesão de Dani Alves: 'Pode jogar na próxima semana'

Crédito: Divulgação/São Paulo

O camisa dez do São Paulo, Daniel Alves, foi convocado para a Seleção Brasileira, que disputará as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, mesmo se recuperando de lesão muscular. O Brasil joga diante do Equador, dia 4 de junho, em Porto Alegre, e dia 8 de junho, contra o Paraguai, em Assunção.

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No entanto, para o preparador físico da Seleção Brasileira, Fábio Fábio Mahseredjian, Daniel Alves pode estar atuando já na semana que vem,não sendo problema para a equipe comandada por Tite. - O Daniel Alves teve uma lesão e tem um prognóstico de jogar na próxima semana. O doutor Rodrigo Lasmar (médico da CBF) está em contato com o doutor Sanchez, do São Paulo, e a recuperação dele está muito boa. Estamos acompanhando de perto essa recuperação – disse Mahseredjian em entrevista coletiva da convocação. Dani se machucou no empate sem gols do São Paulo contra o Racing, no dia cinco de maio. Nesta semana, ele correu em volta do gramado, em evolução de uma lesão muscular na perna direita. Para Fábio, Daniel Alves está em condições físicas de ajudar os comandados de Tite.

– Ele jogou 79% dos minutos jogados pelo São Paulo. Convivo com ele desde 2006, na minha primeira convocação à seleção brasileira. O Dani sempre se cuidou muito no seu aspecto físico e traz essa longevidade atlética. Com 38 anos, melhorou sua performance física dentro do São Paulo - finalizou.