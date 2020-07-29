Preocupado com o elenco, Rogério Ceni quer reforços para o Fortaleza

Crédito: JUAN MABROMATA / AFP

Na noite da última terça-feira, o Fortaleza de Rogério Ceni tomou o segundo baque da temporada. Se a eliminação na Sul-Americana foi sentida pelo clube, perder a chance de levar o bicampeonato da Copa do Nordeste, ainda mais com a derrota para o maior rival, deixou todo mundo abatido.Um dos que mais sentiram o revés foi o técnico Rogério Ceni. Incomodado com o futebol abaixo do esperado, o treinador lembrou a diretoria da sequencia de jogos e a falta do elenco recheado.

Na conversa pós-jogo, ele foi claro e mandou o recado que espera por reforços nas próximas semanas para disputar o Brasileirão e Copa do Brasil.

‘A sequência cansa, pode haver lesões. Nosso elenco é enxuto. Tivemos pouquíssimas oportunidades, as três que tivemos, fizemos. Mas as opções são poucas. Tentamos criar o jogo, mas o Ceará conseguiu se defender muito bem e contra-atacou’, disse Ceni.