Preocupação? Figueirense ainda não venceu como visitante no Catarinense

O Figueirense entra em campo na noite desta quarta-feira diante da Chapeoense de olho na Semifinal do Campeonato Catarinense.
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Após vencer o primeiro encontro por 3 a 1, o Figueira joga pelo empate ou até mesmo derrota por um gol de diferença na Arena Condá.
Apesar do ‘conforto’ obtido no jogo de ida, atuar como visitante não é tão fácil para o Figueirense nesta edição do Catarinense. Em cinco jogos, o time empatou duas vezes e perdeu três.
Sendo assim, neste meio de semana, além de tentar a classificação no estadual, o Figueira vai brigar para conquistar o primeiro triunfo fora do Orlando Scarpelli.