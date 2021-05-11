Preocupação? Figueirense ainda não venceu como visitante no Catarinense

Crédito: Patrick Floriani/FFC

O Figueirense entra em campo na noite desta quarta-feira diante da Chapeoense de olho na Semifinal do Campeonato Catarinense.

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Após vencer o primeiro encontro por 3 a 1, o Figueira joga pelo empate ou até mesmo derrota por um gol de diferença na Arena Condá.

Apesar do ‘conforto’ obtido no jogo de ida, atuar como visitante não é tão fácil para o Figueirense nesta edição do Catarinense. Em cinco jogos, o time empatou duas vezes e perdeu três.