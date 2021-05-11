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futebol

Preocupação? Figueirense ainda não venceu como visitante no Catarinense

Após vencer no Scarpelli, Figueira decide a sua vida no estadual na temida Arena Condá...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 18:48

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 18:48
Crédito: Patrick Floriani/FFC
O Figueirense entra em campo na noite desta quarta-feira diante da Chapeoense de olho na Semifinal do Campeonato Catarinense.
+ Saiba quem são os artilheiros dos principais Campeonatos Estaduais de 2021 até o momento
Após vencer o primeiro encontro por 3 a 1, o Figueira joga pelo empate ou até mesmo derrota por um gol de diferença na Arena Condá.
Apesar do ‘conforto’ obtido no jogo de ida, atuar como visitante não é tão fácil para o Figueirense nesta edição do Catarinense. Em cinco jogos, o time empatou duas vezes e perdeu três.
Sendo assim, neste meio de semana, além de tentar a classificação no estadual, o Figueira vai brigar para conquistar o primeiro triunfo fora do Orlando Scarpelli.

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