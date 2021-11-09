Prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa será entregue no dia 17 de janeiro de 2022

A Fifa anunciou que a cerimônia em que será entregue o prêmio de melhor jogador do mundo acontecerá no próximo dia 17 de janeiro de 2022. As votações terão início em 22 de novembro e serão encerradas no dia 10 de dezembro.De acordo com a entidade, os votos deverão levar em conta apenas a temporada 2020/2021 e os Jogos Olímpicos de Tóquio. Com isso, as brilhantes atuações de alguns atletas nos últimos três meses devem ser desconsideradas pelos responsáveis pelo prêmio.
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Na cerimônia, a Fifa também irá entregar o troféu para a melhor jogadora do mundo. Em janeiro, o público também irá tomar conhecimento sobre o vencedor do prêmio Puskas pelo gol mais bonito da temporada e que já foi vencido por Neymar e Wendell Lira.
Outras categorias irão recompensar o trabalho de técnicos e goleiros das categorias masculina e feminina pelo trabalho realizado ao longo da última temporada. A cerimônia irá ocorrer de forma virtual e seguindo os protocolos sanitários.