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Prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa será entregue no dia 17 de janeiro de 2022

Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique, é o atual detentor do prêmio The Best. Processo de votação começa no próximo dia 22 de novembro...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2021 às 11:43

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 11:43

Crédito: Divulgação / Bayern
A Fifa anunciou que a cerimônia em que será entregue o prêmio de melhor jogador do mundo acontecerá no próximo dia 17 de janeiro de 2022. As votações terão início em 22 de novembro e serão encerradas no dia 10 de dezembro.De acordo com a entidade, os votos deverão levar em conta apenas a temporada 2020/2021 e os Jogos Olímpicos de Tóquio. Com isso, as brilhantes atuações de alguns atletas nos últimos três meses devem ser desconsideradas pelos responsáveis pelo prêmio.
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Na cerimônia, a Fifa também irá entregar o troféu para a melhor jogadora do mundo. Em janeiro, o público também irá tomar conhecimento sobre o vencedor do prêmio Puskas pelo gol mais bonito da temporada e que já foi vencido por Neymar e Wendell Lira.
Outras categorias irão recompensar o trabalho de técnicos e goleiros das categorias masculina e feminina pelo trabalho realizado ao longo da última temporada. A cerimônia irá ocorrer de forma virtual e seguindo os protocolos sanitários.

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