Premier League tem 14 casos de Covid-19 apenas em 12 clubes

Crédito: Premier League teme mais casos de Covid-19 nos clubes ingleses (Divulgação

Há 14 casos positivos de Covid-19 em 12 clubes do Campeonato Inglês que retornaram aos treinamentos visando a preparação para a próxima temporada, segundo o “The Telegraph”. O Liverpool, atual campeão da Premier League, tem um caso confirmado, mas diversas equipes ainda não começaram suas pré-temporadas.

Os números até o momento não são oficiais, uma vez que a Liga Inglesa só irá começar a divulgar os resultados dos testes quando a temporada começar, o que é previsto para acontecer no dia 12 de setembro. No entanto, os clubes temem que os casos cresçam após diversos atletas terem passado férias juntos e desrespeitando o distanciamento social.