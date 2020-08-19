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futebol

Premier League tem 14 casos de Covid-19 apenas em 12 clubes

Testes foram realizados nas equipes que retornaram aos treinos de pré-temporada, mas número de casos pode ser ainda maior quando atletas dos 20 clubes regressarem de férias...

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 11:24

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 11:24
Crédito: Premier League teme mais casos de Covid-19 nos clubes ingleses (Divulgação
Há 14 casos positivos de Covid-19 em 12 clubes do Campeonato Inglês que retornaram aos treinamentos visando a preparação para a próxima temporada, segundo o “The Telegraph”. O Liverpool, atual campeão da Premier League, tem um caso confirmado, mas diversas equipes ainda não começaram suas pré-temporadas.
Os números até o momento não são oficiais, uma vez que a Liga Inglesa só irá começar a divulgar os resultados dos testes quando a temporada começar, o que é previsto para acontecer no dia 12 de setembro. No entanto, os clubes temem que os casos cresçam após diversos atletas terem passado férias juntos e desrespeitando o distanciamento social.
O número de casos é desproporcional se comparado com os resultados durante o “Projeto Recomeçar” para o retorno do Campeonato Inglês após longa paralisação, quando foram comprovados 30 positivos para Covid-19 de 35 mil testes feitos. Todos os clubes irão realizar exames nos próximos dias no elenco e não se cogita um adiamento no calendário nacional.

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