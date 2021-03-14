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futebol

Premier League, Serie A e estaduais; Saiba onde assistir aos jogos de domino

O domingo terá diversos jogos internacionais das grandes ligas europeias, sem contar os estaduais, que preenchem todo o dia; confira os horários das transmissões...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 03:00
Crédito: Grande jogo de domingo é o North London Derby entre Arsenal e Tottenham (GLYN KIRK / POOL / AFP
O domingo de futebol está repleto de jogos com promessa de muitos gols e qualidade dentro de campo. Pela Premier League, Arsenal e Tottenham fazem a partida mais aguardada do dia, com muita rivalidade e promessa de duelos de ideias, com dois técnicos muito diferentes a beira do gramado.Pelo Campeonato Italiano, a líder Inter de Milão visita o Torino e busca se isolar ainda mais na liderança. A equipe comandada por Antonio Conte emplacou uma boa sequência e disparou na tabela, deixando os adversários para trás.
Ao longo de todo os dia, muitos estaduais acontecem, como o Paulistão, Mineiro, Carioca e Gaúchão.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:​ITALIANOBologna x Sampdoria - 08h30​Transmissão: Estádio TNT
Torino x Inter de Milão - 11h ​Transmissão: TNT e Estádio TNT
Parma x Roma - 11h​Transmissão: BandSports e Estádio TNT
Cagliari x Juventus - 14h​Transmissão: Band e Estádio TNT
Milan x Napoli - 16h45​Transmissão: BandSports e Estádio TNT
INGLÊSSouthampton x Brighton - 09hTransmissão: ESPN Brasil
Leicester City x Sheffield United - 11hTransmissão: ESPN Brasil
Arsenal x Tottenham - 13h30Transmissão: ESPN Brasil
Manchester United x West Ham - 16h15​Transmissão: ESPN BrasilFRANCÊSNîmes x Montpellier - 09hTransmissão: One Football App
Monaco x Lille - 13h​Transmissão: One Football App
PSG x Nantes - 17h​Transmissão: One Football App
ALEMÂOBayer Leverkusen x Arminia - 09h30Transmissão: One Football App
RB Leipzig x Frankfurt - 11h30​Transmissão: One Football App
Stuttgart x Hoffenheim - 14h​Transmissão: One Football App
ESPANHOLCelta de Vigo x Athletic Bilbao - 10hTransmissão: Star Hits
Granada x Real Sociedad - 12h15Transmissão: Star Hits
Eibar x Villarreal - 14h30​Transmissão: Star Hits
Sevilla x Real Betis - 17h​Transmissão: ESPN
HOLANDÊSPSV X Feyernoord - 10h30Transmissão: Fox Sports
PEC Zwolle x Ajax - 12h45​Transmissão: Fox Sports
PAULISTÃOMirassol x Inter de Limeira - 11hTransmissão: Sportv e Premiere
Palmeiras x Ferroviária - 16h​Transmissão: Globo (menos RJ, MG, PE, GO e MS), SporTv e Premiere
São Caetano x Corinthians - 19h​Transmissão: Premiere
RB Bragantino x Santo André - 19hTransmissão: SporTV e Premiere
CARIOCAPortuguesa-RJ x Volta Redonda - 15h30Transmissão: PPV do Carioca
Flamengo x Fluminense - 18hTransmissão: PPV do Carioca​MINEIROCruzeiro x Athletic Club - 16hTransmissão: Globo (MG), SporTV 2 e Premiere
COPA DA LIGA ARGENTINABoca Juniors x River Plate - 18hTransmissão: Fox Sports
GAÚCHÃOInternacional x Ypiranga - 20hTransmissão: Premiere

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