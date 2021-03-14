Premier League, Serie A e estaduais; Saiba onde assistir aos jogos de domino

O domingo de futebol está repleto de jogos com promessa de muitos gols e qualidade dentro de campo. Pela Premier League, Arsenal e Tottenham fazem a partida mais aguardada do dia, com muita rivalidade e promessa de duelos de ideias, com dois técnicos muito diferentes a beira do gramado.Pelo Campeonato Italiano, a líder Inter de Milão visita o Torino e busca se isolar ainda mais na liderança. A equipe comandada por Antonio Conte emplacou uma boa sequência e disparou na tabela, deixando os adversários para trás.