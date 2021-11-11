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Premier League será paralisada apenas uma semana antes da Copa do Mundo de 2022; veja o calendário

Liga inglesa divulga calendário oficial da temporada 2022/23, e competição nacional terá 16 rodadas antes do Mundial do Qatar. Torneio volta uma semana após a final, no Boxing Day...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2021 às 15:55

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 15:55

Crédito: Divulgação
A Premier League divulgou nesta quinta-feira o calendário oficial do Campeonato Inglês para a próxima temporada (2022/23). Por conta da Copa do Mundo do Qatar, que será realizada entre novembro e dezembro do próximo ano, o torneio será paralisado uma semana antes do início do Mundial.O Campeonato Inglês começará no dia 6 de agosto de 2022 e será finalizado em 28 de maio de 2023. Antes da Copa do Mundo, que começará no dia 21 de novembro, o torneio terá 16 rodadas disputadas. Os últimos jogos antes da competição da Fifa serão entre 12 e 13 de novembro.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
A volta da competição nacional está marcada para o dia 26 de dezembro, no tradicional "Boxing Day", uma semana após a Copa do Mundo. A final do Mundial será no dia 18 de dezembro, no Estádio Nacional, na cidade de Lusail, a 24 quilômetros da capital Doha. + Xavi fica entre os 10 técnicos mais caros da história; veja a lista das contratações mais altas
VEJA O COMUNICADO DA PREMIER LEAGUE
"As datas da temporada 2022/23 da Premier League foram confirmadas.
A temporada foi ajustada para acomodar a Copa do Mundo Fifa Qatar 2022, que acontecerá no meio do calendário nacional.
A temporada da Premier League terá início em 6 de agosto de 2022.
A 16ª rodada de jogos será o último conjunto de jogos disputados no fim de semana de 12 a 13 de novembro, antes do período de convocação para o torneio que começa na segunda-feira, 14 de novembro.
A Liga será retomada no Boxing Day após a final da Copa do Mundo da FIFA, que acontece no domingo, 18 de dezembro de 2022.
A rodada final da campanha será disputada em 28 de maio de 2023, quando todos os jogos começarão simultaneamente, como de costume."

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