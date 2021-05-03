Premier League, Paulistão... saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira

A semana de futebol pelo mundo começa agitada com partidas pelas maiores competições do esporte. Nesta segunda-feira (3), o Burnley enfrenta o West Ham, às 16h15 (horário de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.Pelo Campeonato Paulista, o Botafogo-SP recebe o São Bento, às 22h15, em partida válida pela 10ª rodada do estadual. O canal Premiere transmite o duelo.