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futebol

Premier League, Paulistão... saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira

O dia de futebol será agitadas por partidas nos campeonatos ao redor do mundo. Saiba os horários das transmissões e onde assistir!
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Publicado em 03 de Maio de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 02:00
Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
A semana de futebol pelo mundo começa agitada com partidas pelas maiores competições do esporte. Nesta segunda-feira (3), o Burnley enfrenta o West Ham, às 16h15 (horário de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.Pelo Campeonato Paulista, o Botafogo-SP recebe o São Bento, às 22h15, em partida válida pela 10ª rodada do estadual. O canal Premiere transmite o duelo.
COMPETIÇÃO ACIRRADA! CONFIRA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTÃOConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
13h - Mainz x Hertha Berlin Bundesliga Onde assistir: OneFootball
14h - West Bromwich x Wolverhampton Premier League Onde assistir: Fox Sports15h45 - Torino x Parma Serie A Tim Onde assistir: Estádio TNT Sports
16h - Sevilla x Athletic Bilbao La Liga Onde assistir: ESPN Brasil
16h15 - Burnley x West Ham Premier League Fox Sports
20h - Inter de Limeira x São Caetano Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere
20h - Mirassol x Ferroviária Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV e Premiere
22h15 - Botafogo-SP x São Bento Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere

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