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futebol

Premier League, Paulistão... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

Partidas movimentam o Campeonato Inglês na tarde dessa quinta. Além disso, a bola rola na noite do futebol brasileiro para os campeonatos estaduais...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 03:00
Crédito: AFP
West Bromwich e Everton agitam a tarde desta quinta-feira (4) em partida válida pela rodada da Premier League. A bola rola às 15h, com transmissão da ESPN 2. No entanto, o principal jogo do dia do Campeonato Inglês é o clássico entre Liverpool e Chelsea, que acontece às 17h15, no Anfield.Além disso, o futebol brasileiro será agitado com duelos pelos campeonatos estaduais. Pelo Campeonato Paulista, Ituano e São Bento jogam às 15h. Mais tarde, Botafogo-SP e Guarani se enfrentam, às 16h45, na cidade de Ribeirão Preto. O confronto será exibido pelos canais SporTV e Premiere.
COMEÇOU O ESTADUAL! ACESSE A TABELA DO PAULISTÃO E SIMULE JOGOSConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
15h - West Bromwich x Everton Premier League Onde assistir: ESPN 2
15h - Ituano x São Bento Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV e Premiere
16h45 - Botafogo-SP x Guarani Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV e Premiere
16h45 - Parma x Inter de Milão Serie A TIM Onde assistir: Bandsports e TNT Sports
17h15 - Liverpool x Chelsea Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
18h - Resende x Fluminense Campeonato Carioca Onde assistir: FLUTV
20h - Pelotas x InternacionalCampeonato Gaúcho Onde assistir: Premiere
21h - Tombense x Atlético-MG Campeonato Mineiro Onde assistir: Premiere 21h30 - Juventude x São Luiz Campeonato Gaúcho Onde assistir: Premiere

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