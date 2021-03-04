Premier League, Paulistão... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

West Bromwich e Everton agitam a tarde desta quinta-feira (4) em partida válida pela rodada da Premier League. A bola rola às 15h, com transmissão da ESPN 2. No entanto, o principal jogo do dia do Campeonato Inglês é o clássico entre Liverpool e Chelsea, que acontece às 17h15, no Anfield.Além disso, o futebol brasileiro será agitado com duelos pelos campeonatos estaduais. Pelo Campeonato Paulista, Ituano e São Bento jogam às 15h. Mais tarde, Botafogo-SP e Guarani se enfrentam, às 16h45, na cidade de Ribeirão Preto. O confronto será exibido pelos canais SporTV e Premiere.