Premier League não permite torcida visitante nos dois últimos jogos

A Premier League tem planos para receber a volta dos torcedores nos estádios a partir do próximo dia 17 de maio. Com isso, cada equipe deverá realizar uma partida diante dos fãs ao menos uma vez antes do final da temporada. No entanto, a presença de visitantes não será permitida.A Liga já permitiu a presença do público nas duas últimas rondas do Campeonato Inglês e fez uma reestruturação no calendário para que ninguém jogasse antes da data marcada para o regresso dos torcedores. Com isso, a 37ª rodada será disputara nos dias 18 e 19 de maio.