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futebol

Premier League não permite torcida visitante nos dois últimos jogos

Liga está reestruturando calendário para que todos os clubes possam jogar diante de seus torcedores ao menos uma vez antes do fim da temporada...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 08:43

LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 08:43
Crédito: Final da Copa da Liga Inglesa contou com cerca de oito mil torcedores no Wembley (CARL RECINE / POOL / AFP
A Premier League tem planos para receber a volta dos torcedores nos estádios a partir do próximo dia 17 de maio. Com isso, cada equipe deverá realizar uma partida diante dos fãs ao menos uma vez antes do final da temporada. No entanto, a presença de visitantes não será permitida.A Liga já permitiu a presença do público nas duas últimas rondas do Campeonato Inglês e fez uma reestruturação no calendário para que ninguém jogasse antes da data marcada para o regresso dos torcedores. Com isso, a 37ª rodada será disputara nos dias 18 e 19 de maio.
> Veja a tabela da Premier League
Na semana passada, havia a expectativa de que os clubes visitantes pudessem levar cerca de 500 fãs para o campo adversário. No entanto, todos entraram em acordo de que a logística seria complicada e o regresso total do público fica para a próxima temporada.

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