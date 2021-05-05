Premier League não permite torcida visitante nos dois últimos jogos

A Premier League tem planos para receber a volta dos torcedores nos estádios a partir do próximo dia 17 de maio. Com isso, cada equipe deverá realizar uma partida diante dos fãs ao menos uma vez antes do final da temporada. No entanto, a presença de visitantes não será permitida.A Liga já permitiu a presença do público nas duas últimas rondas do Campeonato Inglês e fez uma reestruturação no calendário para que ninguém jogasse antes da data marcada para o regresso dos torcedores. Com isso, a 37ª rodada será disputara nos dias 18 e 19 de maio.
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Na semana passada, havia a expectativa de que os clubes visitantes pudessem levar cerca de 500 fãs para o campo adversário. No entanto, todos entraram em acordo de que a logística seria complicada e o regresso total do público fica para a próxima temporada.