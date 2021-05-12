Premier League, Libertadores... saiba onde assistir aos jogos da quarta-feira

A quarta-feira (12) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. Pela 36ª rodada da Premier League, o Chelsea enfrenta o Arsenal, às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge. A transmissão do dérbi é da ESPN Brasil.Já pela Copa Libertadores, o São Paulo encara o Rentistas, no Uruguai, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela 4ª rodada do torneio continental.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
13h30 - Cagliari x Fiorentina Serie A Onde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Sassuolo x Juventus Serie A Onde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Atalanta x Benevento Serie A Onde assistir: Bandsports e Estádio TNT Sports
15h45 - Sampdoria x Spezia Serie A Onde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Lazio x Parma Serie A Onde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Torino x Milan Serie A Onde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Inter de Milão x Roma Serie A Onde assistir: SporTV
15h45 - Bologna x Genoa Serie A Onde assistir: Estádio TNT Sports
16h - Montpellier x PSG Copa da França Onde assistir: Fox Sports
16h - Chelsea x Arsenal Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
16h - Atlético de Madrid x Real Sociedad La Liga Onde assistir: ESPN 2
19h - Rentistas x São Paulo Copa Libertadores Onde assistir: Fox Sports
19h15 - 12 de Octubre x Huachipato Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
19h15 - Ceará x Arsenal de Sarandí Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h - Mirassol x Guarani Campeonato PaulistaOnde assistir: SporTV e Premiere
21h - La Guaira x Cerro Porteño Copa LibertadoresOnde assistir: Fox Sports 2
21h - Junior Barranquilla x River Plate Copa Libertadores Onde assistir: Fox Sports
21h30 - Atlético-GO x Palestino Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - San Lorenzo x Rosario Central Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Bolivar x Jorge Wilstermann Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Universitario x Defensa y Justicia Copa Libertadores Onde assistir: Fox Sports