Premier League, La Liga e Série B; Saiba onde assistir aos jogos deste sábado

O sábado de futebol será repleto de atrações ao longo do dia, com mais de 12 horas de futebol, começando com Tottenham x Leeds United, às 09h30 (de Brasília), pela Premier League, em jogo que o time londrino briga para se aproximar da liderança do campeonato. Às 10h, Villarreal e Levante fazem confronto pela La Liga e abrem o dia de transmissões na Espanha.. Às 12h15 está marcado o Dérbi da Andaluzia, entre Real Betis e Sevilla, em duelo que promete ser quente por conta da grande rivalidade entre as duas equipes. Mais tarde, na Band, Hertha Berlin e Schalke 04 fazem confronto na luta contra o rebaixamento, pela Bundesliga, com os visitante ocupando a última colocação da tabela e nenhuma vitória conquistada.