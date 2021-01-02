Premier League, La Liga e Série B; Saiba onde assistir aos jogos deste sábado

O sábado de futebol será repleto de atrações ao longo do dia, com mais de 12 horas de futebol, começando com Tottenham x Leeds United, às 09h30 (de Brasília), pela Premier League, em jogo que o time londrino briga para se aproximar da liderança do campeonato. Às 10h, Villarreal e Levante fazem confronto pela La Liga e abrem o dia de transmissões na Espanha.. Às 12h15 está marcado o Dérbi da Andaluzia, entre Real Betis e Sevilla, em duelo que promete ser quente por conta da grande rivalidade entre as duas equipes. Mais tarde, na Band, Hertha Berlin e Schalke 04 fazem confronto na luta contra o rebaixamento, pela Bundesliga, com os visitante ocupando a última colocação da tabela e nenhuma vitória conquistada.
Real Madrid x Celta de Vigo e West Brom x Arsenal ocorrem ambos às 17h. Os madrilenhos buscam a liderança da classificação da La Liga, enquanto que os Gunners tentam se distanciar da zona de rebaixamento, após péssimo início na Premier League. Para encerrar o dia, rodada tripla da Série B para incluir um pouco de futebol nacional durante o dia.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
ESCOCÊSRangers x Celtic - 09h30Transmissão: ESPN Brasil
INGLÊSTottenham x Leeds United - 09h30Transmissão: Fox Sports
Crystal Palace x Sheffield United - 12hTransmissão: DAZN
Brighton x Wolverhampton - 14h30Transmissão: ESPN Brasil
West Brom x Arsenal - 17hTransmissão: DAZN
ESPANHOLVillarreal x Levante - 10hTransmissão: ESPN
Real Betis x Sevilla - 12h15Transmissão: ESPN Brasil
Real Madrid x Celta de Vigo - 17hTransmissão: ESPN Brasil
ALEMÃOFrankfurt x Bayer Leverkusen - 11h30Transmissão: One Football App
Hoffenheim x Freiburg - 11h30Transmissão: One Football App
Colônia x Augsburg - 11h30Transmissão: One Football App
Werder Bremen x Union Berlin - 11h30Transmissão: One Football App
Arminia x Borussia Monchengladbach - 11h30Transmissão: One Football App
Hertha Berlin x Schalke 04Transmissão: One Football App e Band
Stuttgart x RB Leipzig - 16h30Transmissão: One Football App
SÉRIE BCSA x Sampaio Corrêa - 16h30Transmissão: SporTV e Premiere
Oeste x Figueirense - 18h45Transmissão: SporTV e Premiere
Guarani x América Mineiro - 21hTransmissão: SporTV e Premiere
SÉRIE CVila Nova x Brusque - 17hTransmissão: DAZN