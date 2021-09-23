Premier League flexibiliza regra que impediu que a Brasil contasse com jogadores que atuam na Inglaterra

Crédito: Roberto Firmino e Gabriel Jesus podem voltar a aparecer na lista de Tite (Lance!

A Premier League flexibilizou a regra que impediu que o técnico Tite contasse com os jogadores que atuam na Inglaterra na última convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo. A mudança desobriga que os atletas que voltarem de países considerados na "zona vermelha" da Covid-19 tenham que passar por uma quarentena de 10 dias dentro de um hotel.No entanto, os jogadores que decidirem atuar por suas seleções nestas chamadas "zonas vermelhas" terão que passar por um período de isolamento social em uma espécie de bolha dentro de seus clubes, mas por apenas cinco dias, segundo o "The Athletic".

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O plano foi desenhado pelo Departamento Digital de Cultura, Mídia e Esporte e repassado aos 20 clubes da Premier League. Caso haja um acordo, as equipes não devem sofrer no período de outubro, quando uma nova rodada tripla das Eliminatórias será realizada na América do Sul, com a ausência de seus atletas por um longo período.