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futebol

Premier League divulga tabela de jogos da temporada 2020/2021

Liverpool e Manchester Cit terão inícios complicados em suas trajetórias no Campeonato Inglês. Manchester United e Tottenham podem se enfrentar com torcida no Old Trafford...

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 10:17

LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 10:17
Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
A tabela da temporada 2020/2021 do Campeonato Inglês foi divulgada nesta quinta-feira e a competição terá início no dia 12 de setembro e terminará no dia 23 de maio. O Liverpool terá o início mais difícil dentre os times favoritos ao título e inicia sua trajetória diante do Leeds, atual campeão da segunda divisão, e depois enfrenta Chelsea e Arsenal em sequência, além de ter um clássico contra o Everton na 5º rodada.O Manchester City, atual vice-campeão, também não terá vida fácil e irá começar o torneio diante do Wolverhampton de Nuno Espírito Santo fora de casa. Depois irá enfrentar o Leicester, que fez boa temporada na última época, Leeds e Arsenal. É possível que todos estes estejam brigando na metade de cima da tabela no final do calendário inglês.
Com o governo britânico pensando em permitir a entrada de torcedores a partir de outubro, o duelo entre Manchester United e Tottenham, marcado para o dia três no Old Trafford, pode ser o mais interessante da 3ª rodada. Caso a presença de fãs seja autorizada, apenas um terço da capacidade dos estádios poderá ser ocupada.
O calendário inglês começa no próximo dia 29 de agosto com a disputa da Community Shield, uma espécie de Supercopa da Inglaterra, entre Liverpool e Arsenal. A maioria dos clubes da primeira divisão já iniciaram suas pré-temporadas, enquanto outros, que estavam envolvidos em competições europeias, vão prolongar um pouco mais as férias dos atletas.

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