Premier League divulga tabela de jogos da temporada 2020/2021

A tabela da temporada 2020/2021 do Campeonato Inglês foi divulgada nesta quinta-feira e a competição terá início no dia 12 de setembro e terminará no dia 23 de maio. O Liverpool terá o início mais difícil dentre os times favoritos ao título e inicia sua trajetória diante do Leeds, atual campeão da segunda divisão, e depois enfrenta Chelsea e Arsenal em sequência, além de ter um clássico contra o Everton na 5º rodada.O Manchester City, atual vice-campeão, também não terá vida fácil e irá começar o torneio diante do Wolverhampton de Nuno Espírito Santo fora de casa. Depois irá enfrentar o Leicester, que fez boa temporada na última época, Leeds e Arsenal. É possível que todos estes estejam brigando na metade de cima da tabela no final do calendário inglês.