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Premier League divulga finalistas ao prêmio de melhor jogador do Inglês

Campeão da competição, Manchester City tem Rúben Dias e De Bruyne na disputa. Premier League divulga também finalistas ao prêmio de melhor treinador e melhor jogador jovem...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 16:13

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 16:13

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
A Premier League divulgou nesta terça-feira os oito finalistas ao prêmio de melhor jogador do Campeonato Inglês na temporada 2020/21. Campeão da competição, o Manchester City tem dois jogadores: o zagueiro Rúben Dias e o meio-campista Kevin De Bruyne.
+ Veja a classificação final da Premier LeagueAlém da dupla dos Cityzens, os outros jogadores são: Tomás Soucek (West Ham), Bruno Fernandes (Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Jack Grealish (Aston Villa), Mohamed Salah (Liverpool) e Harry Kane (Tottenham).
A escolha será dividida entre votação aberta ao público, com a escolha dos 20 capitães dos clubes da Premier League, além da votação de especialistas escolhidos pela liga.
+ Conheça o novo aplicativo "LANCE! Resultados"
MELHOR TÉCNICO E MELHOR JOVEMAlém do melhor jogador, a Premier League divulgou também os candidatos ao prêmio de melhor treinador e melhor jogador jovem.
Na disputa entre treinadores, Pep Guardiola (Manchester City), Marcelo Bielsa (Leeds United), Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United), Brendan Rodgers (Leicester) e David Moyes (West Ham) concorrem ao prêmio.
Na disputa de melhor jogador jovem, para atletas de até 23 anos, o Manchester City novamente teve dois atletas: Rúben Dias* e Phil Foden. Completam a lista: Marcus Rashford (Manchester United), Mason Mount* (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal) e Illan Meslier (Leeds United).
* Concorrem também ao prêmio de melhor jogador da competição

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