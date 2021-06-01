Premier League divulga finalistas ao prêmio de melhor jogador do Inglês

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A Premier League divulgou nesta terça-feira os oito finalistas ao prêmio de melhor jogador do Campeonato Inglês na temporada 2020/21. Campeão da competição, o Manchester City tem dois jogadores: o zagueiro Rúben Dias e o meio-campista Kevin De Bruyne.

+ Veja a classificação final da Premier LeagueAlém da dupla dos Cityzens, os outros jogadores são: Tomás Soucek (West Ham), Bruno Fernandes (Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Jack Grealish (Aston Villa), Mohamed Salah (Liverpool) e Harry Kane (Tottenham).

A escolha será dividida entre votação aberta ao público, com a escolha dos 20 capitães dos clubes da Premier League, além da votação de especialistas escolhidos pela liga.

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MELHOR TÉCNICO E MELHOR JOVEMAlém do melhor jogador, a Premier League divulgou também os candidatos ao prêmio de melhor treinador e melhor jogador jovem.

Na disputa entre treinadores, Pep Guardiola (Manchester City), Marcelo Bielsa (Leeds United), Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United), Brendan Rodgers (Leicester) e David Moyes (West Ham) concorrem ao prêmio.

Na disputa de melhor jogador jovem, para atletas de até 23 anos, o Manchester City novamente teve dois atletas: Rúben Dias* e Phil Foden. Completam a lista: Marcus Rashford (Manchester United), Mason Mount* (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal) e Illan Meslier (Leeds United).