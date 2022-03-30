Premier League deve permitir cinco substituições na próxima temporada

A Premier League deve permitir as cinco substituições por equipe durante uma partida do Campeonato Inglês na próxima temporada, segundo o "The Times". A medida será votada nesta quinta-feira em uma reunião envolvendo os representantes de todas as partes interessadas.Durante a pandemia da Covid-19, as cinco alterações foram permitidas em um caráter de urgência, mas a Premier League já aboliu essa medida. No entanto, a pauta segue sendo motivo de discussões e há grande confiança de que o aumento no número de substituições entre atletas em um jogo seja aprovado.

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Atualmente, o Campeonato Inglês é o único, dentre as grandes ligas da Europa, a permitir somente três substituições. Nos outros países, assim como no Brasil, a regra das cinco substituições foi mantida desde que foi implementada durante o ponto mais crítico da pandemia.

Ainda assim, há clubes que são reticentes em relação a essa ideia por achar que equipes com mais poderio de investimento seriam beneficiadas. O chamado Big Six, grupo formado pelos seis principais clubes da Inglaterra, são favoráveis a mudança.